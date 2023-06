أكثر من مليار يورو في 7 مواسم مع مانشستر سيتي.. هكذا صنع غوارديولا فريقا يرعب أوروبا

منذ وصوله إلى إنجلترا وتسلمه مهمة تدريب مانشستر سيتي لم يتوقف الإسباني بيب غوارديولا عن التطور وتقديم كرة قدم شاملة وجميلة حتى وصل في النهاية إلى فريق مرعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

ويحلم مانشستر سيتي وتحت قيادة غوارديولا بتحقيق الثلاثية التاريخية، إذ يفصله عن ذلك الفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بعد أن ظفر بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتؤكد صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أنه ومنذ صيف عام 2016 لم يتوقف غوارديولا عن النمو والتطور كما لو أنه في لعبة (SimCity) المخصصة لبناء المدن وتطويرها وأصبح الفريق مرعبا لكل من يواجهه من فرق القارة، كبيرها قبل صغيرها.

وسلطت الصحيفة الإسبانية الضوء على طريقة عمل غوارديولا في "السيتيزنز" منذ ذلك الحين والتي قادته لبناء هذا الفريق والوصول معه إلى هذه الصورة بل وتحقيق الكثير من الألقاب محليا في انتظار أن يتوج مجهوداته بأمجد الكؤوس الأوروبية التي تنقص خزينة الفريق "السماوي".

في وقت سابق اعترف البرتغالي بيرناردو سيلفا بأن مدربه غوارديولا أسهم بشكل كبير في تغيير نظرته وطريقته في لعب كرة القدم.

وقال سيلفا: "إنه المدرب الذي عملت معه أكثر من غيره (منذ عام 2017)، وفي كل يوم يكون مختلفا عن الذي قبله".

