سان جيرمان يعلن رحيل ميسي والمدرب يصفه بـ"أفضل لاعب في التاريخ"

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان -اليوم الخميس- إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو وطالب الجماهير بأن تحسن استقباله في بارك دي برينس.

وانتقل ميسي -الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم- إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة عام 2021 بعقد لمدة عامين.

وتوّج اللاعب -البالغ من العمر 35 عاما- الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بنيل الكرة الذهبية للمرة السابعة، بالدوري الفرنسي مع سان جيرمان في موسمي 2021-2022 و2022-2023، إلى جانب كأس السوبر الفرنسية 2022.

وأبلغ غالتييه الصحفيين "حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس، وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".

والشهر الماضي، تكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن ميسي تعرض للإيقاف من النادي لأسبوعين بعد السفر إلى السعودية من دون تصريح حين كان من المفترض أن يخوض مرانا مع الفريق عقب خسارة بملعبه 1-3 من لوريان في الدوري.

وأضاف غالتييه "في هذا العام، شكل (ميسي) جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده".

