سان جيرمان يعلن رحيل ميسي والمدرب يصفه بـ"أفضل لاعب في التاريخ"

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان -اليوم الخميس- إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو وطالب الجماهير بأن تحسن استقباله في بارك دي برينس.

وانتقل ميسي -الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم- إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة عام 2021 بعقد لمدة عامين.

وتوّج اللاعب -البالغ من العمر 35 عاما- الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بنيل الكرة الذهبية للمرة السابعة، بالدوري الفرنسي مع سان جيرمان في موسمي 2021-2022 و2022-2023، إلى جانب كأس السوبر الفرنسية 2022.

وأبلغ غالتييه الصحفيين "حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس، وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".

والشهر الماضي، تكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن ميسي تعرض للإيقاف من النادي لأسبوعين بعد السفر إلى السعودية من دون تصريح حين كان من المفترض أن يخوض مرانا مع الفريق عقب خسارة بملعبه 1-3 من لوريان في الدوري.

وأضاف غالتييه "في هذا العام، شكل (ميسي) جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده".

𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗚𝗢𝗔𝗟 Mbappé 🇫🇷 assists Messi 🇦🇷 for his 496th career goal in Europe!!! pic.twitter.com/efTRhU0EK1 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 27, 2023

وتابع "كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم".

وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لرويترز أنه تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

On This Day in 2015… Messi did this 😍 pic.twitter.com/bVS6R8GFxj — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 30, 2023

كما أثيرت تكهنات حول عودته إلى برشلونة -نادي صباه- كما برز اسم فريق إنتر ميامي الأميركي ضمن الوجهات المحتملة.

ردة فعل لابورتا على سؤال ميسي 😁 pic.twitter.com/L3jUYt0WDl — FCB World (@forcabarca_ar) May 31, 2023

احتفالات معطلة

على الأرجح لن تقام مباراة ميسي الأخيرة وسط أجواء مبهجة، بعدما قال غالتييه إن احتفالات التتويج معطلة بسبب المخاوف بشأن الحالة الصحية للحارس سيرجيو ريكو.

وتعرض ريكو لحادث في أثناء ركوب حصان في حدث سنوي جنوبي إسبانيا، في نفس يوم حسم سان جيرمان لقب الدوري قبل مباراة من نهاية المسابقة عقب التعادل 1-1 مع ستراسبورغ.

ونُقل ريكو إلى العناية المركزة، وقالت عائلته -في بيان في وقت متأخر الأحد الماضي- إنه عانى "من حادث خطير بعد اصطدام حصان وعربته به".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريكو كان يقود حصانا بنفسه.

وأبلغ غالتييه الصحفيين، قبل الجولة الأخيرة بالدوري، أنه "لن تكون هناك احتفالات، كان أسبوعا صعبا جدا، تأثرنا جميعا لأننا انتقلنا من الفوز بالدوري يوم السبت إلى شعور أكبر من الألم صباح الأحد".

وأضاف "نحن جميعا متأثرون، ونحاول بشتى الطرق تجنب التفكير في أشياء أخرى خلال التدريبات، نحن متحدون في نقل رسائل إيجابية إلى سيرجيو ووالدته وزوجته وكل محبيه".