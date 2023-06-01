حُرم من التدريب وأمضى في المطار 9 ساعات.. هكذا عاقب منتخب نيجيريا نظيره الأرجنتيني بمونديال الشباب

عاش منتخب نيجيريا تحت 20 عاما ظروفا صعبة قبل مباراته أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم للشباب، لكن ذلك لم يمنع "النسور" من إقصاء الدولة المضيفة من المونديال والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفجّر المنتخب النيجيري مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وأشارت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إلى أن هذا الفوز جاء على الرغم من الظروف التي واجهت النسور قبل مباراتهم مع أصحاب الأرض.

وأوضحت أن بعثة منتخب نيجيريا لم تحصل على الوقت اللازم لخوض التدريبات والاستعداد للمباراة على أحسن وجه في اليوم الذي سبق اللقاء مباشرة.

إذ اضطرت البعثة للمكث في أحد مطارات العاصمة بيونس أيرس لمدة 9 ساعات، قبل أن تنطلق إلى مدينة سان خوان.

وأوضحت ماركا "بدلا من أن تنطلق الرحلة عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للأرجنتين، أقلعت الطائرة عند الساعة السادسة مساء".

ونشر الاتحاد النيجيري لكرة القدم -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- صورا توثق وصول الفريق إلى مدينة سان خوان، مكان إقامة المباراة.

وأكد الاتحاد النيجيري أن وصول بعثته إلى المدينة تأخر لمدة 9 ساعات، وقال "لم يقدم لنا أحد تفسيرا لهذا التأخير".

Players and officials of the 🇳🇬Flying Eagles have finally settled in at San Juan, venue of the RD 1️⃣6️⃣ game with 🇦🇷Argentina. The team was to depart Buenos Aires for San Juan by 9am Monday morning but the flight was delayed until 6pm. No explanation was given for the delay pic.twitter.com/yhvEzlTApN — The NFF 🇳🇬 (@thenff) May 30, 2023

وتسبب هذا التأخير في حرمان منتخب نيجيريا من خوض المران المسائي، لأن الوقت لم يسعفهم إلا لأخذ قسط يسير من النوم والراحة.

ومع ذلك، تغلب منتخب نيجيريا على الأرجنتين بنتيجة 2-0 سجلهما إبراهيم محمد في الدقيقة 61، وريلوانو ساكري في الوقت بدل الضائع، وهي نتيجة دفعت خافيير ماسكيرانو مدرب التانغو إلى تقديم استقالته في انتظار قرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

¡Victoria histórica! Así fue el 2-0 de Nigeria 🇳🇬 que dejó afuera a la Argentina 🇦🇷#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 1, 2023

من جهته، أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنتخب نيجيريا، إذ نشر عبر حسابه على تويتر صورا لاحتفالات اللاعبين بالهدفين بعد انتهاء المباراة، وعلّق عليها "إنها حفلة أفريقية في أميركا الجنوبية".

Knockout hosts ➡️ On to the quarters. ✅ It's an African party in South America! 🥳 NAIJA FEVER! 🇳🇬#U20WC pic.twitter.com/s44t2xaVgt — CAF (@CAF_Online) June 1, 2023

وبلغ منتخب نيجيريا الدور ربع النهائي من مونديال الشباب تحت 20 عاما، وينتظر الفائز من مباراة الإكوادور وكوريا الجنوبية المقررة في وقت لاحق من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.