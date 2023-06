حُرم من التدريب وأمضى في المطار 9 ساعات.. هكذا عاقب منتخب نيجيريا نظيره الأرجنتيني بمونديال الشباب

عاش منتخب نيجيريا تحت 20 عاما ظروفا صعبة قبل مباراته أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم للشباب، لكن ذلك لم يمنع "النسور" من إقصاء الدولة المضيفة من المونديال والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفجّر المنتخب النيجيري مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وأشارت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إلى أن هذا الفوز جاء على الرغم من الظروف التي واجهت النسور قبل مباراتهم مع أصحاب الأرض.

وأوضحت أن بعثة منتخب نيجيريا لم تحصل على الوقت اللازم لخوض التدريبات والاستعداد للمباراة على أحسن وجه في اليوم الذي سبق اللقاء مباشرة.

إذ اضطرت البعثة للمكث في أحد مطارات العاصمة بيونس أيرس لمدة 9 ساعات، قبل أن تنطلق إلى مدينة سان خوان.

وأوضحت ماركا "بدلا من أن تنطلق الرحلة عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للأرجنتين، أقلعت الطائرة عند الساعة السادسة مساء".

ونشر الاتحاد النيجيري لكرة القدم -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- صورا توثق وصول الفريق إلى مدينة سان خوان، مكان إقامة المباراة.

وأكد الاتحاد النيجيري أن وصول بعثته إلى المدينة تأخر لمدة 9 ساعات، وقال "لم يقدم لنا أحد تفسيرا لهذا التأخير".

Players and officials of the 🇳🇬Flying Eagles have finally settled in at San Juan, venue of the RD 1️⃣6️⃣ game with 🇦🇷Argentina.

The team was to depart Buenos Aires for San Juan by 9am Monday morning but the flight was delayed until 6pm.

No explanation was given for the delay pic.twitter.com/yhvEzlTApN

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) May 30, 2023