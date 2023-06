بينهم مدرب برشلونة السابق وخليفة مورينيو.. 3 أسماء مرشحة لقيادة توتنهام الموسم القادم

ما زال توتنهام هوتسبير الإنجليزي يبحث مدرب جديد لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه يوم 26 مارس/آذار 2023، وخلفه مدربان مؤقتان فيما تبقى من الموسم.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وجدت إدارة توتنهام صعوبات كثيرة في التعاقد مع مدربين جدد، إذ احتاج النادي إلى 72 يوما للوصول إلى اتفاق مع البرتغالي نونو سانتو الذي خلف مواطنه جوزيه مورينيو.

ومع مرور شهرين على إقالة كونتي، لم تنجح إدارة توتنهام في العثور على البديل اللازم، وهو أمر وصفته صحيفة "ديلي ميل" (daily mail) البريطانية بالكارثي.

ومن ضمن البدلاء الذين سعى توتنهام للتعاقد معهم فينسنت كومباني (بيرنلي)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، آرني سلوت (فينورد روتردام) وجميعهم قرروا البقاء مع أنديتهم، بينما لم تتمكن إدارة الرئيس دانيال ليفي من إقناع الألماني يوليان ناغلسمان بالمشروع الرياضي للسبيرز.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن أمام توتنهام 3 أسماء بإمكان النادي التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة، نستعرضهم في السطور التالية:

يشرف الأسترالي بوستيكوغلو على تدريب سلتيك منذ يونيو/حزيران 2021 حينما قدم من يوكوهاما الياباني، وبسبب ذلك حامت الشكوك حول مدى قدرته على استعادة لقب الدوري الأسكتلندي من الغريم غلاسكو رينجرز الذي حقق البطولة بفارق 25 نقطة.

لكن بوستيكوغلو سرعان ما أزال الشكوك وفاز بالثنائية المحلية بموسمه الأول 2021-2022، كما حافظ على لقب الدوري للموسم الحالي 2022-2023، وبإمكانه ضم بطولة الكأس لدولاب النادي في حال فوزه على إينفيرنيس بالنهائي.

Ange Postecoglou on Tottenham job: “Nothing cryptic in my messages, we've got one game to go. I’m not saying gonna talks about next year before that game”, told Sky. 🚨🟢 #Celtic #THFC

“I'm not gonna pass up the opportunity to do something special, to do a treble”. pic.twitter.com/RdXK2tZMsu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023