بينهم مدرب برشلونة السابق وخليفة مورينيو.. 3 أسماء مرشحة لقيادة توتنهام الموسم القادم

ما زال توتنهام هوتسبير الإنجليزي يبحث مدرب جديد لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه يوم 26 مارس/آذار 2023، وخلفه مدربان مؤقتان فيما تبقى من الموسم.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وجدت إدارة توتنهام صعوبات كثيرة في التعاقد مع مدربين جدد، إذ احتاج النادي إلى 72 يوما للوصول إلى اتفاق مع البرتغالي نونو سانتو الذي خلف مواطنه جوزيه مورينيو.

ومع مرور شهرين على إقالة كونتي، لم تنجح إدارة توتنهام في العثور على البديل اللازم، وهو أمر وصفته صحيفة "ديلي ميل" (daily mail) البريطانية بالكارثي.

ومن ضمن البدلاء الذين سعى توتنهام للتعاقد معهم فينسنت كومباني (بيرنلي)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، آرني سلوت (فينورد روتردام) وجميعهم قرروا البقاء مع أنديتهم، بينما لم تتمكن إدارة الرئيس دانيال ليفي من إقناع الألماني يوليان ناغلسمان بالمشروع الرياضي للسبيرز.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن أمام توتنهام 3 أسماء بإمكان النادي التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة، نستعرضهم في السطور التالية:

أنجي بوستيكوغلو

يشرف الأسترالي بوستيكوغلو على تدريب سلتيك منذ يونيو/حزيران 2021 حينما قدم من يوكوهاما الياباني، وبسبب ذلك حامت الشكوك حول مدى قدرته على استعادة لقب الدوري الأسكتلندي من الغريم غلاسكو رينجرز الذي حقق البطولة بفارق 25 نقطة.

لكن بوستيكوغلو سرعان ما أزال الشكوك وفاز بالثنائية المحلية بموسمه الأول 2021-2022، كما حافظ على لقب الدوري للموسم الحالي 2022-2023، وبإمكانه ضم بطولة الكأس لدولاب النادي في حال فوزه على إينفيرنيس بالنهائي.

Ange Postecoglou on Tottenham job: “Nothing cryptic in my messages, we've got one game to go. I’m not saying gonna talks about next year before that game”, told Sky. 🚨🟢 #Celtic #THFC “I'm not gonna pass up the opportunity to do something special, to do a treble”. pic.twitter.com/RdXK2tZMsu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن إحدى نقاط قوة بوستيكوغلو هي علاقته القوية مع جماهير النادي، وهو ما افتقده كل من جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي مع أنصار توتنهام.

ويملك بوستيكوغلو شخصية قوية، إذ لا يخشى اللعب ضد الكبار مهما علا شأنهم، كما أنه بارع في تطوير اللاعبين وتحديد احتياجاته من السوق، وخير دليل على ذلك الثنائي الياباني كيوكو فوروهاشي ودايزن مايدا اللذان تألقا بقميص سلتيك، وهي مقومات تغري توتنهام بالتعاقد مع المدرب الأسترالي البالغ 57 عاما.

روبن أموريم

اسم مفاجئ وُضع على طاولة إدارة توتنهام، فهو مدرب شاب يبلغ 38 عاما فقط، وأكبر تجاربه هي العمل مع سبورتنغ لشبونة في البرتغال.

وترى "ديلي ميل" أن هذه المسألة بالتحديد يجب ألا تكون مصدر قلق لإدارة توتنهام، على اعتبار أن الإيطالي روبيرتو دي زيربي لم يسبق له تدريب أندية الدوري الإنجليزي، وقاد برايتون لبلوغ المسابقات الأوروبية أول موسم له.

وفي أول مواسمه قاد أموريم -الذي يلقب في البرتغال بمورينيو الجديد- لشبونة للتتويج بلقب الدوري موسم 2020-2021، وهي المرة الأولى للفريق منذ 19 عاما وبالتحديد منذ موسم 2001-2002.

https://twitter.com/JustGetSpursed/status/1663929642116435970

وعلى الرغم من أن سبورتنغ لم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز، فإن العمل الذي قام به أموريم ما زال محط إعجاب العديد من الأندية الأوروبية، خاصة بعدما نجح في إقصاء أرسنال من بطولة الدوري الأوروبي بالنسخة الحالية.

ويحتاج توتنهام هوتسبير إلى مدرب شاب يعيد الحياة ويدب النشاط في فريق النادي اللندني، خاصة وأن التجربة مع الخبيرين مورينيو وكونتي لم يُكتب لها النجاح.

وترى "ديلي ميل" أن التعاقد مع أموريم، ومنح الوقت اللازم لبدء مشروع طويل الأمد، سيكون خطوة حكيمة من توتنهام.

لويس إنريكي

أُقيل إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا "الماتادور" في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد الإقصاء من ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر بالخسارة أمام المغرب، ومنذ ذلك الوقت يتمتع المدرب الإسباني بفترة راحة.

وعاش إنريكي 3 سنوات ناجحة مع برشلونة تُوج خلالها بالدوري مرتين وكأس الملك 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، كما قاد إسبانيا لبلوغ نصف نهائي كأس أوروبا 2020 ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالنسخة الحالية، ونهائي البطولة ذاتها بالنسخة الثانية.

🚨BREAKING: Napoli and Tottenham Hotspur managerial target Luis Enrique are getting closer to reaching an agreement. ✍️The Spaniard is set to be offered a contract worth €8M-per-year and sporting guarantees. 👨🏻‍💻[@Santi_J_FM]#THFC | #COYS | #TOTTENHAM pic.twitter.com/iUbJU9NDnp — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) May 30, 2023

ويحظى أسلوب لعب إنريكي بإعجاب الكثير من المحللين، حيث يطالب لاعبيه بالسيطرة والاستحواذ على الكرة لصنع الفرص، لكن الأهم: هل سينجح ذلك مع توتنهام؟

ففي أغلب المباريات يعتمد توتنهام على هاري كين، لذا سيعمل إنريكي في حال تعيينه مدربا للسبيرز على بناء فريق قادر على تخفيف العبء على المهاجم الدولي إذا بقي من الأساس مع الفريق اللندني.

لكن خطط توتنهام قد تتأثر بدخول نابولي على خط التعاقد مع إنريكي لخلافة لوتشيانو سباليتي، لكن السبيرز قادر على تقديم مبلغ مالي كبير يغري من خلاله المدرب الإسباني بالعمل في لندن.