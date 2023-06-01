استشار رونالدو.. صحيفة إسبانية تؤكد اتفاق بنزيمة مع نادي الاتحاد السعودي

أكد تقرير إسباني أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، اقترب من التوصل إلى اتفاق للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، وتوقيع عقد يمتد عامين، سيحصل خلالهما على مبلغ 200 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) -المقربة من نادي ريال مدريد- أن الاتفاق بين بنزيمة ونادي الاتحاد بات وشيكا، مشيرة إلى أن نادي ريال مدريد لا يعرف بعد قرار اللاعب.

وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد الشهر المقبل، وكان على أعتاب تمديده موسما إضافيا، لكن يبدو أن العرض السعودي سيُعجل برحيل اللاعب جزائري الأصل عن النادي "الملكي".

🚨 Fuentes cercanas al club árabe, aseguran a AS que el delantero francés ya ha dado el sí. ⚪ El Madrid, a estas horas, todavía no conoce su decisión. https://t.co/NhVh9BHFe0 — Diario AS (@diarioas) May 31, 2023

ونقلت الصحيفة عن مصدر في نادي الاتحاد قوله إن مفاوضات متقدمة تجري بين النادي واللاعب، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل لحسم الصفقة بشكل رسمي، موضحة أن العقد سيمتد موسمين.

وسيتقاضى بنزيمة في كل موسم -حسب الصحيفة- 100 مليون يورو معفاة من الضرائب.

وحسب "آس"، فإن بنزيمة تواصل مع زميله السابق في ريال مدريد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري السعودي وطبيعة الحياة في المملكة.

وفي حال رحيل بنزيمة عن ريال مدريد، سيكون قد أنهى 14 موسما في صفوف الفريق بعدما انضم إليه عام 2009 قادما من ليون الفرنسي.

وخلال تلك الفترة، خاض بنزيمة 647 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 353 هدفا، وقدم 165 تمريرة حاسمة.

وحصد بنزيمة مع ريال مدريد 25 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات.