أحدهم رحل عن دورتموند قبل أيام.. توخيل يطلب من بايرن ميونخ ضم 3 لاعبين جدد

كشف تقرير ألماني عن خطط توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، لتعزيز صفوف الفريق للموسم الكروي القادم 2023-2024.

وذكرت صحيفة "آبندتسايتونغ" (Abendzeitung) الألمانية المقربة من النادي البافاري، أن توخيل طالب الإدارة بضم 3 لاعبين سماهم لها، أحدهم رحل قبل أيام عن نادي بوروسيا دورتموند.

ويريد توخيل التعاقد مع مهاجم يوفنتوس الصربي دوسان فلاهوفيتش (23 عاما)، وذلك لتحسين جودة خط الهجوم في ظل قرب رحيل السنغالي ساديو ماني وغموض موقف توماس مولر، إذ إن مستقبل الثاني مرهون بالمدير الرياضي الجديد الذي لم يُعلن عنه بعد وستكون له الكلمة الأخيرة في بقاء اللاعب أو مغادرته.

يأتي ذلك في ظل رغبة فلاهوفيتش بالخروج من يوفنتوس، لكن ذلك لن يكون سهلا على اعتبار أنه مرتبط بعقد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف عام 2026.

التعزيز الثاني هو ديكلان رايس، متوسط ميدان ويست هام يونايتد الإنجليزي، الذي أراد توخيل ضمه إلى تشلسي قبل بداية الموسم الحالي، لكن النادي البافاري سيجد منافسة شرسة مع أرسنال للحصول على توقيع الدولي الإنجليزي، كما أن ناديه يطالب بأكثر من 100 مليون يورو مقابل بيعه.

أما اللاعب الثالث والأخير فهو البرتغالي رافائيل غيريرو، الذي سيشغل مركز الظهير الأيسر في حال وصوله إلى ملعب أليانز أرينا، وقد سبق له العمل مع توخيل في بوروسيا دورتموند.

ولن يكون التعاقد مع غيريرو صعبا، إذ سيكون لاعبا حرّا بعد أيام. وقد أعلن دورتموند مؤخرا رحيله عن النادي بعدما أمضى في صفوفه 7 مواسم، مما يعني أنه سيأتي في صفقة انتقال حرّ لبطل الدوري الألماني.

🙏🥺👏 Emotionaler Abschied heute am Trainingsgelände: 𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 für all die großartigen Jahre und Momente, die wir zusammen mit Euch in Schwarzgelb erleben durften, Rapha #Guerreiro, Mo #Dahoud, Felix #Passlack, Luca #Unbehaun und Tony #Modeste!

Wir wünschen Euch nur das… pic.twitter.com/U8k6xxe2We

— Borussia Dortmund (@BVB) May 28, 2023