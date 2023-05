يراهن على رغبة اللاعب بارتداء قميصه.. العرض الأخير من برشلونة لضم المغربي أمرابط

كشف تقرير إسباني عن تطورات ملف انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي، إلى برشلونة في الصيف المقبل.

ويخطط برشلونة لتعزيز قوة خط الوسط بالتعاقد مع لاعب قوي بدنيا، يقدّم له الإضافة المطلوبة خلال الموسم الكروي خاصة في المباريات الكبيرة وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، يأمل في التعاقد مع مارتن زوبيميندي من ريال سوسيداد لكن المطالب المادية الكبيرة للفريق "الباسكي"، أجبرت إدارة البارسا على استبعاد إتمام الصفقة.

— SPORT English (@Sport_EN) May 9, 2023

Barca's final push for Amrabat https://t.co/ERY5lh8b1i

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن البديل هو سفيان أمرابط حيث يعمل ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، على إتمام التعاقد مع الدولي المغربي بضوابط اقتصادية واضحة.

وحسب الصحيفة المقربة من برشلونة، فإن "البلوغرانا" لا ينوي دفع أكثر من 25 مليون يورو مقابل الحصول على توقيع أمرابط.

وكان أمرابط على أبواب الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن ناديه الإيطالي رفض عرضا من برشلونة يتضمن استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر، مع وجود بند خيار الشراء الإجباري مقابل 40 مليون يورو في نهاية الموسم.

وبهذا الخصوص، تشير "سبورت" إلى أن هذا العرض أصبح من الماضي، لأن برشلونة لا يريد دفع أكثر من 25 مليونا في لاعب سيدخل موسمه الأخير إضافة إلى أن أمرابط يعطي الأفضلية للانتقال إلى "البلوغرانا" على الرغم من اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية بخدماته.

وفي الشتاء الماضي، حصل أمرابط على وعد من إدارة فيورنتينا يسهّل رحيله في صيف عام 2023، لذا يأمل برشلونة في التوصل مع "الفيولا" إلى اتفاق مفيد من الناحية الاقتصادية لجميع الأطراف.

🎥 Amrabat Highlights

❓Is he the defensive midfielder FC Barcelona desperately needs?

pic.twitter.com/VANLu4uv4D

— Barça Spaces (@BarcaSpaces) May 7, 2023