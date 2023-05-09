يتخلى عن راتبه التقاعدي مقابل فوز إنتر على ميلان بدوري الأبطال.. قصة مشجع عاشق للنيراتزوري عمره 100 عام

ذهب إنريكو فانزيني المشجع العاشق لإنتر ميلان إلى ملعب سان سيرو لمشاهدة فريقه يلعب لأول مرة عام 2022 وكان عمره 99 عاما.

وقال فانزيني (100 عام) لرويترز اليوم الثلاثاء "بدأ شغفي عندما كنت في السابعة من عمري.. لم أتمكن من الذهاب للملعب ولم يكن لديّ مال".

ويتطلع فانزيني الآن إلى مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا -غدا الأربعاء- ضد الغريم المحلي ميلان، وسيتابع مباراة الذهاب من مسكنه المريح لرعاية المسنين في مدينة بادوا الشمالية.

وقال وهو يرتدي قميص إنتر ميلان وكتب اسمه على ظهره "دعوت الله أن يمنحني فرحة فوز إنتر وأتمنى تحقيق ذلك. سأفعل أي شيء (من أجل الفوز)، بما في ذلك (التخلي) عن معاش تقاعدي الصغير".

ووقع فانزيني -الذي كان جنديا في الجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية- في الأسر على يد الألمان بعد استسلام إيطاليا للحلفاء عام 1943.

وبعد عودته إلى بلاده عمل سائق حافلة وشاحنة.

ويبدأ فانزيني، صباحه بالنظر من النافذة في انتظار وصول صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الصحيفة الرياضية الأكثر شعبية في إيطاليا.

ويملك أيضا جهازا لوحيا (آيباد) وتعلم كيفية مشاهدة المباريات من خلال التطبيقات.

وقال "في الماضي اعتدت زيارة أصدقاء يملكون شاشة تلفزيون.. وإذا كنت أقود الحافلة كنت أقول للناس: ‬لا تصرخون من فضلكم، يجب أن أستمع إلى التعليق الإذاعي لمباريات إنتر‭"‬.

وأبدى إعجابه بمدرب الفريق سيموني إنزاغي قائلا إنه ارتكب "أخطاء قليلة جدا". لكن لديه اقتراح لمساعدة الفريق على هزيمة ميلان وبلوغ أول نهائي لدوري أبطال أوروبا منذ 2010.

وقال "في الشوط الأول يجب ألا نشعر بالإرهاق، يجب أن يلعب كل لاعب في مركزه".