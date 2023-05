والده نفى.. الفرنسية: ميسي يلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل

نفى خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل، ووكيل أعماله، المعلومات التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية أن لاعب باريس سان جيرمان سينتقل إلى الدوري السعودي الموسم المقبل في صفقة "استثنائية وضخمة".

ولجأ خورخي إلى خدمة "قصتي" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" أنه "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد العام المقبل. لن يُتخذ القرار قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان. بمجرد انتهاء الموسم، سيأتي الوقت للتحليل ودراسة العروض المقدمة ثم يتخذ القرار".

وأضاف أن "هناك دائما شائعات ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي فريق، سواء كان شفهيا أو موقعا أو متفقا عليه، ولن يكون هناك شيء حتى نهاية الموسم".

وختم "يبدو لي أن هناك عدم احترام من وسائل الإعلام، وأن هناك من يخدع متعمدا ودون تقديم أي دليل على ادعاءاتهم، ويريدون تحويل أي إشاعة خبيثة إلى أخبار أو هناك من يتعمد نشر هذه الأخبار من أجل مصالحهم.. سيتعين عليهم أن يشرحوا سبب عدم تدقيقهم في المعلومات قبل نشرها.. إنهم لا يريدون الحقيقة أن تفسد أخبارهم".

🚨💥🚨 | Jorge Messi (Leo Messi’s father/Agent) official statement.

“There’s absolutely nothing agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season. Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/Xkb2aIcIrU

