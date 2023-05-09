والده نفى.. الفرنسية: ميسي يلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل

نفى خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل، ووكيل أعماله، المعلومات التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية أن لاعب باريس سان جيرمان سينتقل إلى الدوري السعودي الموسم المقبل في صفقة "استثنائية وضخمة".

ولجأ خورخي إلى خدمة "قصتي" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" أنه "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد العام المقبل. لن يُتخذ القرار قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان. بمجرد انتهاء الموسم، سيأتي الوقت للتحليل ودراسة العروض المقدمة ثم يتخذ القرار".

وأضاف أن "هناك دائما شائعات ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي فريق، سواء كان شفهيا أو موقعا أو متفقا عليه، ولن يكون هناك شيء حتى نهاية الموسم".

وختم "يبدو لي أن هناك عدم احترام من وسائل الإعلام، وأن هناك من يخدع متعمدا ودون تقديم أي دليل على ادعاءاتهم، ويريدون تحويل أي إشاعة خبيثة إلى أخبار أو هناك من يتعمد نشر هذه الأخبار من أجل مصالحهم.. سيتعين عليهم أن يشرحوا سبب عدم تدقيقهم في المعلومات قبل نشرها.. إنهم لا يريدون الحقيقة أن تفسد أخبارهم".

🚨💥🚨 | Jorge Messi (Leo Messi’s father/Agent) official statement. “There’s absolutely nothing agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season. Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/Xkb2aIcIrU — PSG Chief (@psg_chief) May 9, 2023

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية زعمت أن ميسي سينتقل إلى الدوري السعودي الموسم المقبل في صفقة "استثنائية وضخمة".

ونقلت الوكالة عن مصدر -طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام- أن "صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل". من دون الإشارة إلى النادي الذي سيلعب له. وتابع أن "العقد استثنائي، إنه ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

من جهته، أفاد باريس سان جيرمان الفرنسي لوكالة فرانس برس بشكل منفصل بأن عقد بطل العالم (35 عاما) لا يزال ساريا حتى 30 من الشهر المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".

وزعم تقرير إعلامي -نشره برنامج "إل شيرنغيتو" الإسباني الشهير والمتخصص في كرة القدم؛ أن قائد منتخب الأرجنتين وافق على الانضمام إلى الهلال السعودي وليس هذا فقط -كما يضيف التقرير- بل إن "البولغا" لن يذهب وحيدا إلى "زعيم آسيا"، وسينتقل معه كل من الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا صديقي ميسي وزميليه السابقين في البرسا.

بدورها، زعمت صحيفة "تلغراف" (Telegraph) البريطانية -قبل أيام- أن ميسي قد تنتهي به الحال في الهلال بعقد مقابل 400 مليون دولار سنويا حتى يونيو/حزيران 2025.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أوقف أخيرا نجمه المتوّج بمونديال قطر بسبب سفره من دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث يعمل سفيرا للترويج للسياحة في المملكة.

وأوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب الأرجنتيني ممنوع من اللعب أو التدريب مع الفريق، وسيخصم النادي راتبه خلال فترة الإيقاف.

وغاب ميسي عن مباراة أمس الأول الأحد في الدوري أمام تروا (انتهت بفوز الفريق الباريسي 3-1)، ولكنه عاد -أمس- إلى تدريبات الفريق الباريسي.

ويأتي وصول ميسي إلى السعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى صيف 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، مما يجعله الرياضي الأعلى أجرا، حسب مجلة فوربس.