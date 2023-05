"هذه المرة سيسحقه".. روني يرجح كفة مانشستر سيتي على ريال مدريد في دوري الأبطال

يرى النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، أن مانشستر سيتي هو صاحب الحظوظ الأعلى في تجاوز ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتواجه الفريقان ذهابا في مدريد يوم الثلاثاء المقبل وإيابًا على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 من الشهر نفسه، في الدور نصف النهائي لأمجد المسابقات الأوروبية.

ورشح روني مواطنه "السيتزنس" ليس فقط لتحقيق الفوز على ريال مدريد، بل ذهب إلى درجة قال فيها إن بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين سيسحق بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

وكتب روني في عمود نُشر في صحيفة "التايمز" (the times) البريطانية، جاء فيه "مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط في نصف نهائي دوري الأبطال، بل سيسحقه".

