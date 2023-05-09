"هذه المرة سيسحقه".. روني يرجح كفة مانشستر سيتي على ريال مدريد في دوري الأبطال

يرى النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، أن مانشستر سيتي هو صاحب الحظوظ الأعلى في تجاوز ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتواجه الفريقان ذهابا في مدريد يوم الثلاثاء المقبل وإيابًا على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 من الشهر نفسه، في الدور نصف النهائي لأمجد المسابقات الأوروبية.

ورشح روني مواطنه "السيتزنس" ليس فقط لتحقيق الفوز على ريال مدريد، بل ذهب إلى درجة قال فيها إن بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين سيسحق بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

وكتب روني في عمود نُشر في صحيفة "التايمز" (the times) البريطانية، جاء فيه "مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط في نصف نهائي دوري الأبطال، بل سيسحقه".

Wayne Rooney: "Manchester City will not beat Real Madrid, they will destroy them." pic.twitter.com/LjtE2Q03WX — City Chief (@City_Chief) May 7, 2023

واستدرك "بالطبع قد أكون مخطئا، فلا يمكن استبعاد حظوظ فريق لديه تاريخ وخبرة مثل ريال مدريد، لكني لا أراهن عليهم. أعتقد أن السيتي هذا الموسم في مستوى آخر وهنا أنا أراهن عليهم، أعتقد أن هذا هو عام مانشستر سيتي".

وأوضح روني "منذ بداية الموسم شعرت بأنه سيكون العام الذي سيغزو فيه بيب غوارديولا وفريقه القارة الأوروبية، وذلك بالطريقة التي يلعبون فيها كرة القدم التي بلغت ذروتها في الوقت المناسب".

ولم ينس روني مباراتي نصف النهائي في النسخة الماضية 2021-2022، التي حسمها ريال مدريد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5.

وواصل "قبل عام انتصر ريال مدريد على مانشستر سيتي، لكن الأوضاع الآن مختلفة، فالسيتي تطور أكثر من الناحية الدفاعية وأصبح فريقا أكثر صبرا".

وتابع "التغيير الأكبر يتمثل في وصول إيرلينغ هالاند، ففي الموسم الماضي في ملعب ساتياغو برنابيو خسر الفريق بسبب 5 دقائق مجنونة، لو كان معه (هالاند) ما كان ليحدث ذلك، وعليه فإنه لا يمكن لريال مدريد أن يلعب بالطريقة نفسها".

وختم روني "في كلتا المباراتين كانت لدى ريال مدريد فترات استحوذ فيها على الكرة، وكان قادرا على فعل ما يحلو له لأن السيتي لم يشكّل أي تهديد حقيقي من خلال الهجمات المرتدة".