ليفاندوفسكي: سأكون دائما في صف بايرن ميونخ وأتمنى أن يحسم لقب الدوري الألماني

قال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه يأمل في فوز بايرن ميونخ في صراعه الشرس مع بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، علما بأنه لعب لكلا الناديين.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة "شبورت 1" الألمانية، على هامش حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، "سأكون دائما في صف بايرن ميونخ".

ولعب ليفاندوفسكي (34 عاما) لفريق دورتموند بين عامي 2010 و2014، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الذي لعب له طوال 8 أعوام وحقق معه عدة أرقام قياسية تهديفية، كما فاز معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال عام 2020، ضمن العديد من الألقاب.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني حاليا بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند، وذلك قبل 3 مراحل فقط من نهاية البوندسليغا.

ويسعى بايرن لإحراز لقب البوندسليغا للموسم الحادي عشر على التوالي، بينما توّج بوروسيا دورتموند باللقب آخر مرة عام 2012.

وقال ليفاندوفسكي "سمعت أن الكثيرين في ألمانيا وأوروبا يعتقدون أن من الأفضل للبوندسليغا أن يتوج دورتموند، لكنني سأكون دائما في صف بايرن ميونخ، وبالتالي لا أؤيد ذلك".

وأضاف "أتمنى للاعبين (لاعبي بايرن ميونخ) أن يفوزوا ويظهروا أنهم الأفضل. ستكون المباريات الثلاث المتبقية مباريات مثيرة".

وتابع ليفاندوفسكي "أعتقد أن بايرن يمضي في مسار جيد. بالطبع حدث كثير من الأمور في الأسابيع الماضية، يمكنها التأثير على العقلية، لكنني أعتقد أن بايرن ميونخ متقدم قليلا الآن".

واقترب ليفاندوفسكي بشكل كبير من التتويج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وقال إنه يأمل في تقديم الأفضل في المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، وذلك بعد أن ودع برشلونة دوري الأبطال هذا الموسم من دور المجموعات بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعة تصدرها بايرن ميونخ.

وأوضح ليفاندوفسكي "سنكون مستعدين بشكل أفضل مما كنا عليه العام الماضي قبل خوض دور المجموعات في دوري الأبطال. أتمنى أن نقطع الخطوة التالية".

وأضاف "جاء الأمر مبكرا للغاية في المرة السابقة، وكان اللعب أمام بايرن ميونخ يمثل تحديا ذهنيا بالنسبة لي. لكن ربما يصبح الأمر أكثر سهولة الآن بعد أن خضت هذه التجربة في مباراتين".