قال إن سيتي سيسحق ريال مدريد.. كروس يرد على توقع روني الصادم ويدافع عن فينيسيوس

ردّ توني كروس نجم ريال مدريد على مقال النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي قال فيه إن مانشستر سيتي "سيسحق ريال مدريد" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما دافع عن المشاكل التي يعاني منها زميله فينيسيوس جونيور.

ويتواجه الفريقان ذهابًا في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء المقبل، وإيابًا على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، في الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

وكتب روني في عمود نُشر في صحيفة "التايمز" (the times) البريطانية "مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط في نصف نهائي دوري الأبطال، بل سيسحقه".

وردّ كروس في المؤتمر الصحفي للمواجهة التي تقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد قائلا "أعتقد أن الحديث نفسه دار قبل عام. بالكاد توقع أحد منا الفوز بدوري أبطال أوروبا، والفوز بنصف النهائي (على مانشستر سيتي) في النهاية، كلمات روني وآخرين لم تؤثر فينا بل منحتنا الدافع".

وحقق ريال مدريد "ريمونتادا" تاريخية في مواجهته أمام سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي، إذ حوّل تأخره بهدف إلى انتصار تاريخي 3-1 فى الوقت القاتل لمباراة العودة ليفوز بمجموع المباراتين 6-5، إذ إن سيتي فاز في الذهاب 4-3، قبل أن يهزم ليفربول في النهائي ويتوّج باللقب.

كروس يدافع عن فينيسيوس

كذلك دافع كروس عن تراجع مستوى زميله في الملكي فينيسيوس ومشاكله مع الحكام قائلا "كم عمره؟ 22 عاما؟ ليس من الطبيعي أن يلعب بشكل جيد طوال الموسم، إذا سألنا المدافعين الذين لعبوا ضده… يبدو من الصعب جدا لي أن ألعب ضده؛ إنه شاب وعليه أن يتعلم. إذا كان دائمًا هادئًا، فإنه يلعب بشكل لا يصدق. هو أمر طبيعي لأنهم أحيانًا يستفزونه وأحيانًا قرارات الحكام لا تصدق".

وأضاف "على (فينيسيوس) أن يفهم أنه يجب أن يتعايش مع هذا لمدة 10-15 سنة قادمة. عليه أن يهدأ ولا يفقد تركيزه، ويمكنه أن يتحسن قليلًا. وعلى الجانب الآخر، إنه يستحق مزيدا من الحماية من الحكام".