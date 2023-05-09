شاهد- طلب صورة "سيلفي" فدفعه.. هذا ما حدث بين رونالدو وعضو في الجهاز الفني لفريق الخليج

أثار تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي مع أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق الخليج جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمس الاثنين، سقط النصر في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه الخليج، ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

واكتفي "العالمي" بنقطة واحدة وصل بها إلى 57 نقطة، ليبتعد عن اتحاد جدة متصدر الدوري السعودي بفارق 5 نقاط، قبل 4 مباريات على نهاية الموسم.

وبعد المباراة، انتشر مقطع فيديو أظهر النجم البرتغالي وهو يتوسط عددا من لاعبي فريق الخليج وجهازه الفني الذين أرادوا مصافحته، وعلى ما يبدو أنهم حاولوا الحصول على قميصه.

وحسب الفيديو، فإن أحد اللاعبين تمكن من الحصول على القميص، لكن كريستيانو شعر بالضيق من أحد أعضاء الجهاز الفني للخليج الذي حاول التقاط صورة "سيلفي" معه.

واقترب الرجل من رونالدو، فما كان من "الدون" إلا أن دفعه بعيدا عنه، وبدت على ملامحه علامات الغضب والضيق.

هذا تصغير لسمعة الدوري ، كل لاعب يضبط نفسه . — 🇸🇦 Alaa (@Alaamousa0) May 8, 2023

وتباينت ردود فعل الجماهير حول تصرف رونالدو، فمنهم من انتقد كريستيانو، وآخرون لم يرقهم اقتراب لاعبي الخليج وجهازه الفني بهذا الشكل من رونالدو.

وعلّق أحد المتابعين "رد فعل طبيعي من رونالدو، طالع متعادل وزعلان، ما هو وقت تصوير وتجمهر"، وأضاف آخر: "اكبروا، أنتم لاعبون وهو لاعب، خاصة في الملعب أنت منافس"، في حين رأى ثالث أن في مثل هذه التصرفات تقليل من سمعة الدوري السعودي.

ولم تخلُ بعض التعليقات من السخرية، فكتب أحدهم: "يدقونه (يلعبون معه بخشونة) في الملعب، ثم يأتون لأخذ قميصه".

وفي الوقت نفسه، عبّر آخرون عن عدم رضاهم على ما بدر من كريستيانو، فكتب أحدهم: "لاعب مغرور ومنتهٍ"، "لماذا يقوم بدفعه؟ أين الاحترام؟"، "هل هذه عقلية لاعب محترف؟"

وخلال المباراة، سجل كريستيانو رونالدو هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل، وهو قرار أكدت صحته تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR).