بينهم من تُوج بدوري الأبطال مع "الملكي".. 8 لاعبين ارتدوا قميصي ريال مدريد ومانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى مواجهتي نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب ما يملكه الفريقان من نجوم ساطعة وأسماء لامعة.

ويستقبل ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في المواجهة الأولى -مساء اليوم الثلاثاء- على ملعب "سانتياغو برنابيو" على أن تقام مباراة الإياب الأربعاء من الأسبوع المقبل على ملعب "الاتحاد".

ويحفل تاريخ الفريقين بعديد من الأسماء التي سبق لها اللعب بالقميصين، بينهم من عرف طعم النجاح الأوروبي مع ريال مدريد فقط، وآخرون اقتصرت نجاحاتهم مع مانشستر سيتي على البطولات المحلية.

وفي السطور التالية، نلقي نظرة على 8 لاعبين سبق لهم ارتداء قميصي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

1- ستيف ماكمانمان

بعد 9 مواسم مع ليفربول، وقّع ماكمانمان عقد انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وذلك صيف 1999، ليدافع عن ألوانه 4 مواسم.

خلال تلك الفترة لعب ماكمانمان 158 مباراة بجميع البطولات، وسجل 14 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ8 ألقاب، منها اثنان بدوري الأبطال.

ومن ريال مدريد، عاد ماكمانمان إلى إنجلترا، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر سيتي، ليخوض معه موسمين في الفترة بين عامي 2003 حتى 2005.

وكانت هذه التجربة أقل نجاحا من سابقتها، إذ لعب الدولي الإنجليزي السابق 44 مباراة فقط، لم يسجل فيها أي هدف، واكتفى بتمريرة حاسمة وحيدة، ليقرر بعدها اعتزال كرة القدم.

2- روبينيو

كانت محطة ريال مدريد هي الأولى للنجم البرازيلي في الملاعب الأوروبية، حيث انتقل إلى كبير العاصمة الإسبانية في أغسطس/آب 2005.

خلال 3 مواسم بقميص النادي "الملكي"، لعب روبينيو 137 مباراة بجميع البطولات، هز فيها شباك المنافسين 35 مرة، كما قدم 28 تمريرة حاسمة، وفاز بـ3 ألقاب (منها اثنان في الدوري الإسباني وكأس الملك لمرة واحدة).

وعام 2008، رحل روبينيو من ريال مدريد وكانت وجهته مانشستر سيتي، وهي مرحلة شابها كثير من عدم الاستقرار، خرج خلالها مُعارا إلى سانتوس.

في المجمل، ارتدى روبينيو قميص "السيتزنز" في 53 مباراة فقط، سجل خلالها 16 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، ليرحل بعدها إلى ميلان.

3- نيكولا أنيلكا

لعب المهاجم الفرنسي موسما وحيدا في ريال مدريد (1999-2000)، قدّم فيه أداء متواضعا، إذ لعب 33 مباراة سجل فيها 7 أهداف، وأهدى زملاءه 6 تمريرات حاسمة، لكن الأهم أنه تُوج بدوري الأبطال.

رحل أنيلكا عن ريال مدريد باتجاه باريس سان جيرمان ثم ليفربول، إلى أن وصل إلى مانشستر سيتي عام 2002، ليلعب مع الفريق السماوي موسمين ونصف الموسم.

شارك أنيلكا مع السيتي في 103 مباريات، سجل خلالها 45 هدفا مع 5 تمريرات حاسمة، من دون التتويج بأي لقب.

4- إيمانويل أديبايور

بعد تألقه مع أرسنال، تعاقد مانشستر سيتي مع المهاجم التوغولي في صيف 2009، لكنه لم يتألق بالطريقة ذاتها مع فريقه الجديد، ليخرج مُعارا إلى ريال مدريد يناير/كانون الثاني 2011.

مع ريال مدريد لعب أديبايور 22 مباراة، سجل فيها 8 أهداف، من دون أي تمريرة حاسمة، وتُوج بلقب كأس الملك على حساب برشلونة.

بعد انتهاء فترة الإعارة عاد أديبايور إلى مانشستر سيتي الذي قرر عدم الاعتماد عليه، فخرج معارا إلى توتنهام، الذي اشترى عقده في صيف 2012.

في المجمل، ارتدى أديبايور قميص مانشستر سيتي في 45 مباراة بجميع البطولات وسجل 19 هدفا، مع 6 تمريرات حاسمة.

5- غافي غارسيا

نشأ غارسيا في أكاديمية ريال مدريد، وعندما وصل إلى فريق الشباب، أعاره "الميرنغي" إلى أوساسونا عام 2007، واستعاد خدماته مباشرة بعدها بعام واحد.

لعب غارسيا موسما واحدا مع فريق الكبار، وظهر في 32 مباراة، لم يسجل فيها واكتفى بصناعة هدفين، وتوج بكأس السوبر المحلي، ليرحل إلى بنفيكا، ومنه إلى مانشستر سيتي عام 2012.

بقي الإسباني موسمين مع الفريق السماوي، لعب فيهما 76 مباراة، أحرز خلالها هدفين من دون أي تمريرة حاسمة، وتُوج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

6- ألفارو نيغريدو

أمضى المهاجم الإسباني، الذي يلعب حاليا مع قاديش، عامين في أكاديمية ريال مدريد، ثم مثّل كاستيا (فريق الشباب) في 40 مباراة وسجل 18 هدفا، ثم أُعير إلى ألميريا.

لم يعد نيغريدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، فواصل مسيرته مع إشبيلية ومنه إلى مانشستر سيتي عام 2013.

لعب نيغريدو بقميص السيتي 49 مباراة، سجل فيها 23 هدفا وأهدى زملاءه 8 تمريرات حاسمة، وحقق ثنائية الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في موسم 2013-2014.

7- دانيلو

وصل دانيلو إلى ريال مدريد قادما من بورتو عام 2015، وفي الموسمين اللذين ارتدى فيهما القميص الأبيض لعب البرازيلي 56 مباراة وسجل 3 أهداف، وتُوج بـ5 ألقاب، منها دوري الأبطال في مناسبتين.

بعدها انتقل دانيلو إلى مانشستر سيتي وأمضى هناك موسمين آخرين، ظهر خلالهما في 60 مباراة، وأحرز 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، و6 ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي في مناسبتين.

8- إبراهيم دياز

وصل دياز من ملقة إلى أكاديمية شباب مانشستر سيتي وهو بعمر 12 عاما، وارتقى للفريق الأول في يناير/كانون الأول 2018، ليخوض 15 مباراة سجل فيها هدفين، قبل أن يخطفه ريال مدريد بعد عام واحد فقط مقابل 19 مليون يورو.

شارك دياز مع ريال مدريد في 21 مباراة، سجل فيها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، في موسم ونصف الموسم، ليخرج بعدها معارا إلى ميلان، وتنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وحصد دياز مع الفريقين 6 ألقاب، 4 مع مانشستر سيتي، واثنين مع ريال مدريد.