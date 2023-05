بالفيديو- 21 هدفا في 3 مباريات بيوم واحد.. مواجهات الهبوط تسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

سجّل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين رقما تاريخيا جديدا بإحراز 21 هدفا في 3 مباريات ليتمكن من النجاة من شبح الهبوط بالبريميرليغ، خلال يوم واحد فقط.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم أنه لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تسجيل أكثر من 20 هدفًا في يوم واحد بـ3 مباريات أو أقل.

وسُجّل الرقم التاريخي بعد مواجهات قوية للأندية الإنجليزية التي تصارع في مراكز الهبوط، بداية من مباراة فولهام وليستر سيتي، ثم برايتون وإيفرتون، وأخيرا مواجهة الفريقين اللذين يصارعان على البقاء نوتنغهام فورست وساوثهامبتون.

وشهد اللقاء الأول بين فولهام وضيفه ليستر سيتي تسجيل 8 أهداف، حيث انتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض 5-3 على حساب الفريق الذي يصارع في مراكز الهبوط، وبعد الخسارة أصبح في المركز 18 برصيد 30 نقطة.

أما المواجهة الثانية فكانت نتيجتها صادمة للجميع بعدما تمكن إيفرتون الذي يحاول الهروب من الهبوط أيضا من الفوز على مضيفه برايتون بنتيجة كبيرة 5-1، ليصعد إلى المركز 17 برصيد 32 نقطة.

وفي المباراة الثالثة المثيرة استطاع نوتنغهام فورست التغلب على ضيفه صاحب المركز الأخير ساوثهامبتون بنتيجة 4-3، ليتمكن من الصعود إلى المركز 16 ويجمع 33 نقطة، مع تبقي 3 مباريات لكل فريق.

