"أسقِطوا بايرن ميونخ".. شالكه يتلقى عرضا لمساعدة دورتموند على التتويج بلقب الدوري الألماني

كشف تقرير إخباري أن لاعبي فريق "شالكه" تلقوا عرضا يتمثل في تكريمهم في حال كان لهم دور في مساعدة بوروسيا دورتموند على التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني حاليا بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند، وذلك قبل 3 مراحل فقط من نهاية البوندسليغا.

ويسعى بايرن ميونخ لإحراز اللقب المحلي للموسم الـ11 على التوالي، بينما تُوّج بوروسيا دورتموند باللقب آخر مرة في عام 2012.

ويتمثل التكريم المعروض على لاعبي "شالكه" في التوقيع على كتاب الزوار المميزين لمدينة دورتموند.

ونقلت صحيفة "ويستدويتشه ألجماينه تسايتونج" عن توماس ويستفال عمدة دورتموند قوله "إذا فاز شالكه على بايرن ميونخ مطلع الأسبوع المقبل وتوج بوروسيا دورتموند باللقب نتيجة لذلك، سأدعو الفريق الحالي لشالكه لتسجيل أسمائهم في الكتاب الذهبي لدورتموند".

ويستضيف بايرن ميونخ فريق "شالكه" السبت المقبل في مباراة يحتاج الفريقان إلى نقاطها بشكل كبير، حيث ينافس بايرن على اللقب بينما يصارع شالكه من أجل تفادي الهبوط.

وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ التنافس الكبير والشرس بين شالكه ودورتموند يرجِّح أن عرض ويستفال لن يشكل حافزا إضافيا للاعبي شالكه.

لكن صحيفة "ويستدويتشه ألجماينه تسايتونج" ذكرت أن هذا الأمر حدث من قبل وقد وقع فريق شالكه على كتاب دورتموند في عام 1934 عقب الفوز في نهائي البطولة الألمانية في برلين.