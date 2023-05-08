مليون دولار في اليوم.. تقارير إعلامية تزعم موافقة ميسي على الانتقال إلى الهلال السعودي ومقربون منه ينفون

أثارت تقارير إعلامية بشأن قرار باريس سان جيرمان عدم تمديد عقد مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التكهنات حول انتقاله إلى أحد الأندية السعودية بدءا من الموسم المقبل.

وزعم تقرير إعلامي -نشره برنامج "إل شيرنغيتو" الإسباني الشهير والمتخصص في كرة القدم- أن قائد منتخب الأرجنتين وافق على الانضمام إلى الهلال السعودي وليس هذا فقط -يضيف التقرير- أن "البولغا" لن يذهب وحيدا إلى "زعيم آسيا" بل سينتقل معه كل من الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا صديقي ميسي وزميليه السابقين في البرسا.

🚨EXCLUSIVA de @Marsallorente en @elchiringuitotv 🇸🇦 Messi jugará en Arabia Saudí. Lo hará acompañado de Busquets y casi seguro de Jordi Alba. #JUGONES pic.twitter.com/YpRw4P4Gam — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

بدورها، زعمت صحيفة "تليغراف" (Telegraph) البريطانية -قبل أيام- إن ميسي قد ينتهي به الحال في الهلال بعقد مقابل 400 مليون دولار سنويا حتى يونيو/حزيران 2025.

وتواصلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية مع مقربين من ميسي الذين أكدوا أن الأخير لم يحسم مستقبله ووجهته المقبلة بعد، وتابعوا أن "أهداف ليو هي الفوز بالدوري، ثم إنهاء الموسم بصورة جيدة، ثم تحديد مستقبله الذي لن يكون بأي حال من الأحوال قبل يونيو/حزيران المقبل. ميسي يريد دراسة جميع العروض التي لديه، والتي قد تأتي، ومن بعدها يقرر عقب انتهاء الموسم".

وفي حال تأكدت هذه التقارير فإن ميسي سيتقاضى نحو:

7.7 ملايين دولار أسبوعيا

1.1 مليون دولار يوميا

46 ألف دولار في الساعة

763 دولارا في الدقيقة

13 دولارا في الثانية

وأصبح ميسي سفيرا للسياحة في السعودية منذ مايو/أيار الماضي، وخاض مباراة مع باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن باريس سان جيرمان أوقف لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية من دون إذن وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 1-3 أمام ضيفه لوريان في الدوري الأحد الماضي.

وأضاف التقرير أن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ممنوع من اللعب أو التدريب مع الفريق، وسيخصم النادي راتبه خلال فترة الإيقاف.

وغاب ميسي عن مباراة أمس الأحد في الدوري أمام تروا (انتهت بفوز الفريق الباريسي 3-1)، ولكنه عاد اليوم إلى تدريبات الفريق الباريسي.

وكان ميسي قدم اعتذاره لفريقه وزملائه في الفريق -يوم الجمعة الماضي- بعد إيقافه بسبب قيامه برحلة إلى السعودية وغيابه عن حصة تدريبية.

🎥شــــاهد | النجم الأرجنتيني 🇦🇷 ليونيل ميسي ينشر على حسابه الرسمي على موقع انستغرام اعتذارا لناديه باريس سان جيرمان @PSG_arab ولزملائه بعد ما حدث من جدل بسبب سفره إلى السعودية pic.twitter.com/aHZjHZzvQk — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 5, 2023

وقال ميسي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، "اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث في الأسابيع السابقة. نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغاءها، وقد كنت ألغيتها بالفعل من قبل".

وأضاف قائد الأرجنتين "أعتذر لزملائي، وأنتظر ما يرغب النادي في فعله معي".

وكانت تقارير إسبانية رجحت فشل برشلونة في استعادة نجمه السابق بعد عامين من رحيله، مؤكدة أن احتمالات إتمام الصفقة ضعيفة جدا.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان نهاية الموسم الجاري 2022-2023، في يونيو/حزيران المقبل، وسط تقارير تفيد بعدم رغبة النادي في تجديد العقد.

وترى صحيفة "ماركا" أن فرص عودة ميسي إلى برشلونة تقل مع مرور الوقت، على الرغم من إصرار الرئيس خوان لابورتا على التعاقد معه.

وتقف لوائح اللعب المالي النظيف حجر عثرة في طريق برشلونة، خاصة إذا فشلت الإدارة في تقليص النفقات أو زيادة دخل النادي لإفساح المجال للحصول على توقيع ميسي.