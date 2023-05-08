غاب نحو شهر.. قصة لاعب بوركينابي اختفى عن فريقه المصري

أعلن نادي إنبي المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم نجاحه في التواصل أخيرا مع لاعبه "المختفي" إيريك تراوري، إذ تلقى وعدا من اللاعب القادم من بوركينا فاسو بالحضور إلى مقر النادي غدا الثلاثاء.

وكان محمد إسماعيل مدير كرة القدم في إنبي قال -أمس الأحد- إن تراوري المعار من بيراميدز اختفى منذ مباراة أسوان أبريل/نيسان الماضي، وتواصل النادي مع زوجته ووكيل أعماله لمعرفة مكانه، ولكن دون جدوى.

واليوم الاثنين، أبلغ إسماعيل وكالة رويترز أن اللاعب "فتح اليوم هاتفه، وتواصل معنا، وقال إنه في القاهرة ولم يسافر، وسيحضر إلى النادي غدا. وسيحقق معه بعد انقطاعه عن المران من دون إذن".

وكان إسماعيل أوضح أن الأمر بدأ عندما رفض الجناح تراوري (26 عاما) المشاركة بديلا خلال الفوز 2-صفر على أسوان يوم 18 أبريل/نيسان الماضي وغادر الملعب وأغلق هاتفه.

وأضاف "بعد عطلة عيد الفطر، استمر غيابه وحاول النادي التواصل معه للتحقيق معه، لكنه أغلق هواتفه. توجهنا إلى مقر إقامته وتواصلنا مع زوجته، لكنها قالت إنها لا تعرف عنه شيئا منذ أيام".

وتابع "أردنا تحرير محضر لدى الشرطة، لكن زوجته رفضت ذلك في الوقت الحالي، كما أن النادي لا يملك جواز سفره ولا نعرف إن كان سافر خارج البلاد".

وأكد أن إنبي أبلغ الاتحاد المصري للعبة باختفاء اللاعب، لكنه لم يتقدم بشكوى ضده.

ويقيم تراوري منذ عام 2016 في مصر، حيث لعب مع "أسوان" و"مصر للمقاصة"، قبل أن ينتقل في صفقة ضخمة إلى بيراميدز، لكنه يعاني تراجع في مستواه خلال الفترة الأخيرة، وانتقل إلى إنبي على سبيل الإعارة.

ويحتل إنبي المركز العاشر في الدوري برصيد 33 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بـ8 نقاط عن منطقة الهبوط.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض 26 مباراة.