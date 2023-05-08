شاهد- للمرة الثامنة في تاريخه.. الدحيل بطل الدوري القطري

توج فريق الدحيل بلقب دوري نجوم قطر للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه الكاسح على ضيفه الشمال 5-2، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ22 الأخيرة من الموسم.

وحسم الدحيل الفوز مبكرا حيث تقدم بهدفين في أول 21 دقيقة، وسط تألق لافت من جانب المهاجم الكيني مايكل أولونغا الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك).

وافتتح المعز علي التسجيل للدحيل في الدقيقة السابعة، ثم أحرز أولونغا أهدافه الأربعة (21 و31 من ركلة جزاء و35 و52).

وتوج أولونغا بلقب هداف الدوري برصيد 22 هدفا.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني حصل الشمال على ضربة جزاء سجل منها ماتياس جيرمان ناني هدفا للفريق الضيف ثم أضاف زميله مصطفى مشعل الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

وتصدر الدحيل جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن وصيفه العربي الذي تغلب على مضيفه السد بهدفين حملا توقيع عبد الله حسن (2) والسوري عمر السومة (55) مقابل هدف للسد سجله بغداد بونجاح في الثواني الأخيرة.

وسبق للدحيل الفوز بلقب الدوري القطري 7 مرات من قبل في مواسم 2010-2011 و2011-2012 و2013-2014، وكذلك مواسم 2014-2015 و2016-2017 و2017-2018، وكان آخرها موسم 2019-2020.

وحقق الدحيل 16 انتصارا و3 تعادلات ومني بـ3 هزائم هذا الموسم، وسجل 50 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.

وانتظر الدحيل حتى الجولة الأخيرة لحسم اللقب بعد صراع شرس مع وصيفه العربي الذي ظل ينافسه على اللقب حتى الرمق الأخير من عمر الموسم.

ونجح الدحيل في تعويض جماهيره بلقب الدوري بعد خروجه من دور الثمانية لكأس أمير قطر على يد السيلية بجانب خسارته القاسية أمام الهلال السعودي بـ7 أهداف نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.