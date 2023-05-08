شاهد- "كل شيء أو لا شيء".. وثائقي كان خلف انتصار أرسنال على نيوكاسل

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه عرض فيديو خسارة فريقه على ملعب نيوكاسل يونايتد العام الماضي، وذلك قبل فوزهم الحاسم بهدفين نظيفين -أمس الأحد- على ملعب "سانت جيمس بارك" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت آمال أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا انهارت الموسم الماضي بعد الخسارة على ملعب نيوكاسل في مايو/أيار 2022، إذ نجح الغريم توتنهام في الحصول على المقعد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، يتقدم أرسنال على نيوكاسل في جدول الترتيب ولا يزال في سباق اللقب الذي لم يفز به منذ 2004.

وأحرز مارتن أوديغارد الهدف الأول لأرسنال، ثم سجل فابيان شار (مدافع نيوكاسل) بالخطأ في مرماه ليؤمن أرسنال الفوز ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع مانشستر سيتي المتصدر.

وقال أرتيتا، الذي جعل لاعبيه يشاهدون الفيلم الوثائقي "كل شيء أو لا شيء" المنشور على منصة "أمازون" (Amazon) قبل مغادرة فندق الإقامة، للصحفيين "علينا أن نشعر بتلك (الخسارة). الحديث عنها لم يكن كافيا. الأمر لا يتعلق باللاعبين فقط، بل بالطاقم التدريبي أيضا. هذا الشعور بأننا لم نقدم ما يكفي هذا اليوم".

وأضاف أن "الكلمة المناسبة كانت الألم ثم الرغبة في الثأر. حين تكون لديك علامات استفهام فعليك الرد عليها.. كان علينا أن نشعر بما شعرنا به العام الماضي، وندرك كيف كان (شعورا) قميئا، وأن نقدم مباراة مختلفة. أدى الفتية عملا رائعا".

وجسد الحارس آرون رامسديل صلابة أرسنال وتصدى لعديد من الكرات في لحظات حاسمة.

وقال إنه استجمع ما حدث أمام نيوكاسل العام الماضي ليحصل على حافز هائل.

وأضاف رامسديل أنه يشعر "بفخر كبير وارتياح، خاصة بعد ما حدث العام الماضي.. الأمر لم يذكر حتى (وقت) المحاضرة التي تسبق مغادرة الفندق. لقد عرض المدرب هذا الوثائقي، وكانت لدينا رغبة شديدة في عدم تكرار ما حدث ذلك اليوم".

واشتد الضغط الواقع على أرسنال قبل مواجهة نيوكاسل بعدما فاز سيتي للمباراة العاشرة على التوالي أول أمس السبت وتقدم بـ4 نقاط.

لكن فوز أرسنال يعني أنه سيواصل مطاردة فريق بيب غوارديولا عن كثب حتى مع خوض الفريق اللندني مباراة أكثر.

وقال أوديغارد قائد الفريق "لأكون واضحا، في مباراة العام الماضي هنا عشت أحد أصعب الأيام في مسيرتي.. بعد إهدار النقاط أمام سيتي، انتصرنا على تشلسي، وأتينا إلى هنا وحققنا الفوز وهذا يظهر عقليتنا".

وختم حديثه بقوله "علينا أن نواصل العمل، وأن نقاتل حتى النهاية. في كرة القدم أي شيء وارد الحدوث. علينا أن نكون جاهزين".