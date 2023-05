شاهد- ضحيتها الكوري سون لاعب توتنهام.. التحقيق في مزاعم إهانات عنصرية في البريميرليغ

أعلن ناديا توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس اليوم الأحد تعاونهما مع الشرطة للتحقيق في مزاعم إهانات عنصرية تعرض لها الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع يقوم بحركات تنم عن عنصرية بحق قائد منتخب كوريا الجنوبية لدى مروره بمشجعي كريستال بالاس أثناء استبداله في فوز توتنهام بهدف نظيف على ضيفه أمس السبت.

وقال بالاس في بيان "نحن على دراية بمقطع مصور متداول على الإنترنت (وكذلك التقارير التي وردتنا مباشرة) بشأن قيام شخص في مقاعد الفريق الزائر بملعب توتنهام أمس على ما يبدو بحركات عنصرية بحق هيونغ-مين سون".

The racist gesture directed at Son Heung-min by a Crystal Palace fan during the May 6, 2023 Premier League match highlights the urgent need to take action and put an end to racism and discrimination in sports and society. pic.twitter.com/ayRob8lUPd

وأضاف البيان "قدمنا الأدلة للشرطة وعندما تحدد السلطات هويته، سيواجه عقوبة من جانب النادي. لا تهاون مع مثل هذا السلوك في النادي".

Please share to stop racism. Crystal Palace made a racist gesture towards Son Heung-min, which Son saw during yesterday's match. A Chelsea fan was banned earlier this season for the exact same behavior and the CFC acted swiftly. These should not happen again. pic.twitter.com/4I8qoUqZlO

— Ivan (@kikygajje) May 7, 2023