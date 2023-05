النجم العاجي تبرأ منه.. وكيل توريه يزعم أنه "فك سحرا" يمنع مانشستر سيتي من الفوز بدوري الأبطال

تغريدة غريبة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي للنجم العاجي السابق يايا توريه تعليقا على تصريح صادم أدلى به وكيل أعماله السابق عن "سحر ولعنة أفريقية" تمنع مانشستر سيتي من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويغرد توريه -الذي يعمل مدربا في أكاديمية توتنهام- أن "وسائل إعلام تنقل عن وكيل أعمالي السابق حديثه عن (لعنة)".

وتابع "رجاء لا تربطوني بهذا الهراء والصورة النمطية السيئة عن (اللعنات الأفريقية)، وعلى وسائل الإعلام تجاهله؛ لأن هذا الرجل لا يمثلني بأي شكل من الأشكال.. تضخيم هذه القوالب النمطية ضار".

My former agent is being quoted by the media about a ‘curse’.

Please don’t associate me with this nonsense and lazy stereotypes about African curses!? 🤔

Media… move on please. This man does not represent me in any way. Amplifying these stereotypes is harmful.

— Yaya Touré (@YayaToure) May 8, 2023