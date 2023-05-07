يوفنتوس يهزم أتلانتا ويتقدم للمركز الثاني في الدوري الإيطالي

ارتقى يوفنتوس إلى المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا وشاقا 2-صفر على مضيفه أتلانتا، اليوم الأحد، بعدما سجل المهاجم الإنجليزي صمويل إيلينغ-جونيور هدفه الأول كلاعب محترف.

وأصبح رصيد يوفنتوس 66 نقطة من 34 مباراة، ويتقدم بنقطتين على لاتسيو ثالث الترتيب، و3 نقاط على إنتر ميلان (الرابع) و5 نقاط على ميلان (الخامس) بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 58 نقطة وتعقدت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصنع أتلانتا أكثر من فرصة للتسجيل بالشوط الأول لكنه أخفق في التسديد على المرمى، وكاد جورجيو سكالفيني أن يحرز الهدف الأول من ضربة رأس لكن محاولته اصطدمت بالقائم.

وتقدم يوفنتوس بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني عندما استغل إيلينغ-جونيور تمريرة من أركاديوش ميليك، وسدد كرة اصطدمت بالعارضة وهزت الشباك مكللا هجمة بدأها بنفسه.

وبهذا الهدف، دخل إيلينغ-جونيور تاريخ يوفنتوس، إذ أصبح ثالث لاعب إنجليزي يسجل لهذا الفريق بالدوري بعد ديفيد بلات ووليام جون جوردان.

ورغم محاولات أتلانتا العودة، فإن دوسان فلاهوفيتش سجل الهدف الثاني ليوفنتوس من هجمة مرتدة في آخر لعبة بالمباراة. وسيتحول تركيز يوفنتوس الآن إلى مواجهة ضيفه إشبيلية في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.