لماذا ريال مدريد "ملك" المباريات النهائية في القرن 21؟

بعد فوزه على أوساسونا وتتويجه بكأس ملك إسبانيا للمرة 20 في تاريخه، أثبت ريال مدريد أنه فريق صعب المراس في ما يتعلق بالمباريات النهائية التي تُلعب من مواجهة واحدة.

وتغلب ريال مدريد على أوساسونا مساء أمس السبت على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية بنتيجة 2-1، ليحقق "الميرنغي" اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014.

وأكدت صحيفة "أس" (as) الإسبانية أن ريال مدريد نجح في الفوز بالمباراة النهائية رقم 22 من أصل 27 خاضها منذ بداية القرن 21 بنظام المواجهة الواحدة.

وأوضحت أن معدل الانتصارات تحسّن كثيرا منذ عودة فلورنتينو بيريز إلى منصب رئاسة ريال مدريد عام 2009، حيث فاز الفريق خلال عهده في 19 مباراة نهائية من أصل 22.

ففي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحمل ريال مدريد رقمها القياسي في عدد مرات الفوز بها (14)، تمكن "الميرنغي" من الفوز في النهائيات الست التي خاضها منذ بداية القرن الحالي.

أول ضحايا ريال مدريد كان باير ليفركوزن (2-1) عام 2002، ثم أتلتيكو مدريد مرتين (2014 و2016)، ويوفنتوس (2017)، وليفربول مرتين (2018 و2021).

وفي كأس السوبر الأوروبي، أفلت لقب وحيد من بين أنياب ريال مدريد من أصل 6، خاضها في الفترة نفسها.

اللقب الوحيد الذي فقده "الميرنغي" كان أمام جاره أتلتيكو عام 2018 (2-4)، لكنه فاز في الباقي على فينورد روتردام عام 2002 (3-1)، وإشبيلية عام 2014 (2-صفر)، وإشبيلية عام 2016 (3-2)، ومانشستر يونايتد عام 2018 (2-1)، وإينتراخت فرانكفورت عام 2022 (2-صفر).

وبالانتقال إلى كأس العالم للأندية، فقد خاض ريال مدريد 5 نهائيات، فاز فيها جميعها، وذلك على سان لورينزو الأرجنتيني عام 2014 (2-صفر)، وكاشيما أنتلرز الياباني عام 2016 (4-2)، وغريميو البرازيلي عام 2017 (1-صفر)، والعين الإماراتي عام 2018 (4-1)، والهلال السعودي عام 2022 (5-3).

#نشرة_الأخبار | ريال مدريد يحقق لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، والهلال يحصل على الميدالية الفضية بعد مباراة كبيرة أمام الريال#SSC pic.twitter.com/ZKL5eaRC2v — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

أما محليا، وفي بطولة كأس ملك إسبانيا، بلغ ريال مدريد نهائي البطولة 6 مرات، فاز في 3 منها وخسر مثلها.

ألقاب ريال مدريد الثلاثة منذ بداية القرن الجاري تحققت على حساب برشلونة مرتين (2011 و2014)، وأوساسونا (2023)، بينما خسر أمام ديبورتيفو لاكورونيا (2002) وريال سرقسطة (2004)، وأتلتيكو مدريد (2013).

أما في كأس السوبر الإسباني، فتواجد ريال مدريد في نظام البطولة بمباراة واحدة في 3 مناسبات، فاز في اثنتين على أتلتيكو مدريد 2019 (بركلات الترجيح)، وبرشلونة 2021 (3-2)، بينما خسر أمام غريمه التقليدي في الثالثة 2022 (1-3).