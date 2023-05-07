شاهد.. هدف مارادوني لهيرنانديز للمرة الثانية بالدوري الإيطالي

سجّل الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز هدفا عالميا مذهلا على طريقة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، بعدما قطع مسافة من نصف ملعب القمة لفريقه ميلان نحو مرمى ضيفه لاتسيو، في افتتاح مباريات الجولة الـ34 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت.

ووفق ما ذكرت شبكة "دازون" الرياضية، فإن هيرنانديز قطع مسافة 72.5 مترا بسرعة 23.3 كيلومترا في الساعة، ليسجل الهدف الثاني لفريقه بمجهود فردي مميز.

واستعرض الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم الخريطة الحرارية، التي تظهر لقطة الهدف منذ بدايتها بتمريرة من حارس مرمى ميلان مايك ماينان خارج منطقة جزاء الروسونيري إلى هيرنانديز، الذي انطلق بالكرة كالسهم وركض الملعب بأكمله ليضاعف تقدم الميلان بتسديدة صاروخية في شباك الفريق الضيف.

وكرر هيرنانديز ما فعله أمام أتلانتا في سان سيرو الموسم الماضي، عندما سجل هدفا بالطريقة ذاتها تقريبا، بعد انطلاقة فردية من حدود منطقة الجزاء لمرمى ميلان، وركض نحو مرمى أتلانتا مسافة كبيرة متجاوزا 4 لاعبين من الفريق المنافس لينهي الهجمة بتسجيل هدف جميل.

وتمكن ميلان من الفوز في المباراة بهدفين دون مقابل على لاتسيو، ليحافظ على آماله بالصعود إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ومع تبقي 4 مباريات له، يأتي فريق "إيه سي ميلان" في المركز الخامس برصيد 61 نقطة، خلف المتصدر والمتوج باللقب نابولي صاحب 80 نقطة، والثاني لاتسيو بـ64 نقطة الذي يليه كل من يوفنتوس وإنتر ميلان بـ63، لتظل المنافسة محتدمة بينهم حتى آخر مباراة في الكالتشيو.