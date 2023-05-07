شاهد- غوارديولا لا يغير عاداته.. لقطة الموسم بين مدرب مانشستر سيتي الغاضب وهالاند "الكريم"

استشاط بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، غضبا عندما تجاهل المهاجم إيرلينغ هالاند تعليماته وترك مهمة تسديد ركلة جزاء لزميله إيلكاي غندوغان بصدر رحب أمس السبت.

وسجل لاعب الوسط الألماني هدفين في الشوط الأول، ليمنح سيتي التقدم 2-صفر أمام ليدز يونايتد. وصرخ غوارديولا مطالبا هالاند بتسديد ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه قرب النهاية.

لكن هالاند (22 عاما) الذي سجل 35 هدفا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ليحقق رقما قياسيا، رفض الانصياع لغوارديولا وأهدى الكرة لغندوغان، حتى يكمل اللاعب الألماني ثلاثيته.

وتسبب هذا التصرف في غضب المدرب الإسباني، خاصة بعدما ارتدت تسديدة غندوغان من القائم.

وقال غوارديولا عقب فوز فريقه 2-1 "إذا سجل غندوغان لشعر الجميع بالراحة. لأنه سيكون سجل ثلاثية، وهذا عمل رائع.. لكن المسؤول عن التنفيذ يظل مسؤولا عن التنفيذ، وعند التقدم 2-صفر، فهذا عملك وليس أمرا يمكن تجاهله".

وشعر غندوغان (32 عاما) بغضب غوارديولا حين تقدم للتسديد، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لقد أظهر لإيرلينغ غضبه من هذا التصرف في البداية".

وتابع "حين أمسك إيرلينغ بالكرة كنت متأكدا من أنه سيسددها، لكنه نظر إليّ وتحدثت إليه عدة مرات حتى أتأكد (من قراره). كان واضحا وأعطاني الكرة، وكنت واثقا من التسجيل".

وسنحت لهالاند العديد من الفرص للتسجيل، حيث ارتدت كرة من القائم وأخرى من العارضة.

ومع اقتراب سيتي من تحقيق لقب الدوري الممتاز الثالث على التوالي، والتقدم على أرسنال ثاني الترتيب بأربع نقاط بعد الفوز، تحسن مزاج غوارديولا نوعا ما حين التقى بالصحفيين بعد المباراة.

وقال المدرب الإسباني الذي تبقى لفريقه 4 مباريات في الدوري هذا الموسم، إن "الأداء كان ممتازا. لقد لعبنا بشكل جيد حقا.. من يعلم؟ ربما كان إيرلينغ سيهدر ركلة الجزاء. ماذا كان سيحدث إذا سدد غندوغان وسجل؟ من المسؤول عن التنفيذ؟ هالاند المسؤول".

وأضاف "هالاند سجل أهدافا كثيرة هذا الموسم، ونحن نحبه لأنه لاعب كريم ويعتني بزملائه، إنه درس في عالم كرة القدم وأعجبتني هذه اللقطة".

وختم أن "النقطة الأخرى هي إن إيرلينغ شخص رائع. إنه يريد تسجيل الأهداف، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الفريق هو الأهم والزملاء أيضا. أتيحت له الفرص لتسجيل الأهداف ولم يسجل، لكنه لعب مباراة رائعة.. لكن التقدم 2-صفر في إنجلترا لا يعني أن الأمور انتهت. أردت أن يسدد المسؤول عن التنفيذ والمعتاد على ذلك".

ويحل سيتي، الذي يطمح لتحقيق الثلاثية، ضيفا على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.