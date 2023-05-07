شاهد- راموس ذكّر بالواقعة.. يوم سقطت جائزة كأس الملك من حافلة ريال مدريد عام 2011

قدم النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، التهنئة لفريقه السابق بكأس ملك إسبانيا مذكرا بحادثة سقوط الجائزة من الحافلة عام 2011.

وغرد "المطرقة الإسبانية" على حسابه الرسمي في تويتر "تهانينا ريال مدريد، فوزكم باللقب رقم 20، ذكريات لا تمحى" وأرفقها بصورة الجائزة المحطمة التي قاد فريقه للفوز بها عام 2011.

وسقطت كأس ملك إسبانيا من الحافلة وتعرضت لأضرار كبيرة، وذلك خلال احتفالات "النادي الملكي" بالفوز بلقبه في ساحة "سيبيليس" في العاصمة مدريد.

وكان راموس يحمل الكأس التي يبلغ وزنها 15 كيلوغراما على رأسه خلال جولة الفريق التقليدية على حافلة مكشوفة، قبل الوصول إلى ساحة "سيبيليس" التي كانت تعج بآلاف المشجعين.

لكن راموس فقد السيطرة على الكأس التي أحرزها ريال لأول مرة منذ عام 1993، وسقطت أمام الحافلة التي دهست الكأس قبل أن تتوقف، وهرعت الشرطة لإنقاذ الكأس وتسليمها إلى سائق الحافلة، لكنها لم تعرض بعد ذلك أمام الجماهير.

والتقط عمال الطوارئ 10 قطع على الأقل من الكأس، وذكر موقع ريال مدريد -وقتها- أن 150 ألف شخص اجتمعوا في الساحة.