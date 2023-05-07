شاهد- خطأ قاتل لحارس برشلونة السابق يتسبب بخسارة فريقه في الدوري الهولندي

تسبب الدولي الهولندي غاسبر سيليسين حارس مرمى "إن إي سي نيميغن" في خسارة فريقه بعدما تلّقى هدفا في الوقت القاتل، بطريقة غريبة جدا وكوميدية.

وهُزم نيميغن أمام ضيفه هيرنيفين بنتيجة 2-3، في المباراة التي جرت على ملعب دو غوفير، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وقبل 3 دقائق من نهاية المباراة، سدد أنطوان كولاسان، مهاجم هيرنيفين، كرة ضعيفة باتجاه سيليسن، الذي دفع ثمنا غاليا لعدم تقديره الصحيح لمسار الكرة.

واعتقد سيليسن أن الكرة في طريقها إلى خارج المرمى، ليتركها من أجل كسب بعض الوقت، قبل أن يُصدم بارتطامها في القائم ثم دخولها المرمى.

وشعر الحارس الهولندي، البالغ من العمر 34 عاما، بخيبة أمل كبيرة، وبدت الصدمة ظاهرة على وجهه، كما أنه ضرب القائم برأسه.

Blunder van het seizoen van Jasper Cillessen? 😱#nechee pic.twitter.com/k1xfo36yjy — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2023

وسارع زملاء سيليسن إلى مواساته، في وقت انشغل فيه كولاسان بالاحتفال بهدف الفوز، الذي سجله عن طريق الحظ، في الدقيقة 87.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقترب عدد مشاهديه من حاجز المليون مشاهدة.

ويحتل نيميغن حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 38 نقطة، بينما ارتقى هيرنيفين إلى المركز التاسع بوصوله إلى النقطة رقم 41.

وعاد سيليسن إلى فريقه الأم نيميغن، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية، أغسطس/آب 2022، بعدما لعب لصفوف أياكس وبرشلونة وفالنسيا.

وبعد استبعاده من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر مع المدرب السابق لمنتخب هولندا، لويس فان غال، عاد سيليسن مجددا لتمثيل "الطواحين" مع رونالد كومان، إذ شارك أمام فرنسا وجبل طارق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).