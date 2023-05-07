شاهد- "الموت لفينيسيوس".. النجم البرازيلي نجم السجالات والشتائم والأهداف في فوز ريال مدريد بكأس الملك

شارك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في كل شيء بنهائي كأس الملك، في الجيد والسيئ والقبيح، وخطف الدولي البرازيلي -كالعادة- الأضواء من المباراة ونتيجتها.

ولا يختلف اثنان على أن "فيني" كان اللاعب الأبرز في النهائي، وكان عند مستوى التوقعات التي ألقتها جماهير ريال مدريد على صاحب الرقم "20"، وكان أحد المساهمين البارزين في تتويج "الملكي" بلقب كأس ملك إسبانيا.

ولعبت مهارات "فيني" في المراوغة وقدرته وسرعته على تخطي المنافسين دورا رئيسيا في تحقيق الهدفين، ولكن مهارات فيني ومساهماته لم تكن هي فقط من سلطت الضوء عليه.

David García patted Vinicius on the head after Vinicius confronted him for a foul 😳 pic.twitter.com/BnpSDqu5cO — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

سجال وشتائم

وحُذر فينيسيوس مرارا وتكرارا من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وآخرين للتركيز على كرة القدم وعدم التورط في أي سجال أو شتائم أو استفزاز.

ويعلم اللاعبون المنافسون كيف يستفزون "فيني" والتلاعب به وإخراجه من المباراة، لكن في بعض الأحيان يبحث هو عن السجالات.

🚨 Osasuna players tried to attack Vinicius in the tunnel at halftime. pic.twitter.com/RokN0EZMN0 — Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) May 6, 2023

وأدت المواجهات المتعددة مع لاعبي أوساسونا إلى حصول "فيني" على بطاقة صفراء في الشوط الأول وكادت الأمور تتفاقم بسبب المشاحنات في النفق نهاية الشوط الأول، لكن لوكاس فاسكيز زميل فينيسيوس تدخل للفصل بين زميله وشيمي أفيلا لاعب أوساسونا.

في هذه الأثناء، ظهر العنصر الأكثر قباحة من المدرجات مع شتائم من جماهير أوساسونا استهدفت والدة الدولي البرازيلي وهتافات مثل "الموت لفينيسيوس".

وكان البرازيلي رودريغو قاد فريقه للتتويج بكأس إسبانيا، بتسجيله هدفين فاز بهما الفريق على أوساسونا في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وكسر ريال مدريد صيامه عن التتويج في البطولة منذ 2014، ليعوض إخفاقه نظريا في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة بفارق 14 نقطة قبل 5 جولات من النهاية.