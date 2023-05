شاهد- "الموت لفينيسيوس".. النجم البرازيلي نجم السجالات والشتائم والأهداف في فوز ريال مدريد بكأس الملك

شارك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في كل شيء بنهائي كأس الملك، في الجيد والسيئ والقبيح، وخطف الدولي البرازيلي -كالعادة- الأضواء من المباراة ونتيجتها.

ولا يختلف اثنان على أن "فيني" كان اللاعب الأبرز في النهائي، وكان عند مستوى التوقعات التي ألقتها جماهير ريال مدريد على صاحب الرقم "20"، وكان أحد المساهمين البارزين في تتويج "الملكي" بلقب كأس ملك إسبانيا.

ولعبت مهارات "فيني" في المراوغة وقدرته وسرعته على تخطي المنافسين دورا رئيسيا في تحقيق الهدفين، ولكن مهارات فيني ومساهماته لم تكن هي فقط من سلطت الضوء عليه.

