تشافي يرفض فكرة التخلي عنهم.. 7 لاعبين غير قابلين للبيع في برشلونة

في إطار الاستعداد للموسم الكروي المقبل 2023-2024، يتمسك تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، ببقاء ببعض العناصر الحالية، ويرفض مجرد الحديث عن فكرة بيعهم خلال الانتقالات الصيفية.

وأبدت إدارة برشلونة في وقت سابق استعدادها للاستماع إلى العروض التي تُقدم من أجل لاعبي الفريق، سعيا منها للتخلص من بعضهم من أجل تقليل المصاريف، وموازنة الحسابات، وإتاحة المجال للتعاقدات الجديدة.

لكن بالنسبة لتشافي، فإنه يؤمن بأن 7 من لاعبيه "المؤثرين"، غير قابلين للمس بأي حال من الأحوال، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية، نستعرضهم في السطور التالية:

1- مارك أندريه تير شتيغن

استعاد حارس المرمى الألماني بريقه هذا الموسم، بل وكتب أفضل أرقامه على الإطلاق، بحفاظه على نظافة شباكه في 25 مباراة من أصل 34 في الدوري الإسباني.

واهتزت شباك تير شتيغن في "الليغا" 11 مرة فقط، ويُعد أحد العوامل الأساسية التي تقرّب برشلونة من استعادة لقب الدوري، الغائب عن خزائن الفريق منذ نهاية موسم 2018-2019.

2- أندرياس كريستنسن

وصل كريستنسن إلى برشلونة في صفقة انتقال حر صيف عام 2022، قادما من تشلسي، الذي رفض التوقيع على عقد جديد مع المدافع الدانمركي.

وسرعان ما أثبت كريستنسن جودته وأحقيته بارتداء قميص البارسا، وشكّل مع زميله رونالد أراوخو ثنائيا دفاعيا صلبا، وهو الأمر الذي حاز على إعجاب تشافي.

FIRST BARÇA GOAL FOR CHRISTENSEN! pic.twitter.com/DOJQczEea9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2023

وفي الوقت الذي غاب فيه عن الفريق بداعي الإصابة، عانى برشلونة كثيرا وكلفه ذلك الإقصاء مبكرا من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تكبد "البلوغرانا" خسارة قاسية من ريال مدريد 0-4، في إياب نصف نهائي كأس الملك.

3- رونالد أراوخو

منذ تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة أكتوبر/تشرين الأول 2020، نجح أراوخو في ترسيخ أقدامه كواحد من أقوى المدافعين في الدوري الإسباني، وربما في العالم.

وتطور مستوى أراوخو كثيرا مع "البلوغرانا" في الموسم الجاري، لدرجة أن الجماهير تفقد الأمان في المباريات التي يغيب فيها عن الفريق.

وتصف الصحيفة الإسبانية ما يقدمه أراوخو بأنه مدافع "من المستحيل التغلب عليه".

4- فرينكي دي يونغ

قاوم اللاعب الهولندي جميع محاولات التخلص منه في فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، بل وأثبت خطأ كل ما فكّر في بيعه.

ويُعد دي يونغ حاليا أفضل وريث للإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي يقترب من نهاية مشواره مع الفريق، خاصة أن اللاعب القادم من أياكس تكيّف بالفعل مع أسلوب لعب برشلونة.

5- بيدري غونزاليس

يمكن القول إن اللاعب الشاب -البالغ من العمر 19 عاما- يمثل إحدى الصفقات الرائعة التي أبرمها الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

ونجح بيدري في إقناع تشافي بموهبته منذ الوهلة الأولى، وبات عنصرا أساسيا لا غني عنه في تشكيلة الفريق بفضل قدرته على تحكمه في الكرة، وإيصالها للمهاجمين في أفضل الظروف.

وقال تشافي عن بيدري: "إنه أفضل موهبة في العالم، إنه يذكرني بإنييستا".

6- عثمان ديمبيلي

في الوقت الذي كانت فيه إدارة برشلونة بصدد إبعاد الجناح الفرنسي عن الفريق بسبب رفضه تمديد عقده في النصف الثاني من موسم 2021-2022، كان تشافي أبرز المدافعين عنه.

ويثق تشافي كثيرا بقدرة ديمبيلي على صنع الفارق، وهذا ما أقنع الفرنسي في النهاية بالتوقيع على عقد جديد، وما زال مدرب "البارسا" عند رأيه، ويرفض مجرد النقاش في فكرة بيع اللاعب.

ويرى تشافي في ديمبيلي واحدا من أفضل الأجنحة في العالم، كما أنه يخدم أسلوبه وفلسفته في اللعب، ولاعب مثله غير متوفر في السوق.

7- روبرت ليفاندوفسكي

هداف برشلونة الأول في الموسم الحالي، وبفضله تغيّر الشكل الهجومي للفريق "الكتالوني"، الذي عانى كثيرا في الموسم الماضي 2021-2022 من غياب اللاعب القادر إلى إنهاء الهجمات داخل مرمى المنافسين.

وقاتل ليفاندوفسكي كثيرا من أجل الانضمام لبرشلونة في الصيف الماضي، وذلك قبل عام من نهاية عقده مع بايرن ميونخ، ليقرّب "البلوغرانا" من لقب "الليغا" بأهدافه الـ19.

وتؤكد "موندو ديبورتيفو" أن ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد في برشلونة الذي نجح في التسجيل بجميع المسابقات التي لعب بها الفريق (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي).