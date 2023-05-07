بيرنلي يمدد عقد مدربه كومباني حتى 2028

أعلن نادي بيرنلي بطل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد تمديد عقد المدرب فينسن كومباني حتى 2028 بعد ضمان الصعود للدوري الممتاز.

وضمن بيرنلي الصعود الشهر الماضي، حيث عاد إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد، وأحرز لقب دوري الدرجة الثانية قبل آخر جولتين.

وقال كومباني -مدافع مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا السابق- في بيان "كانت المشاعر حاضرة مع بيرنلي وتيرف مور منذ البداية، لذا فمن الصواب التوقيع على عقد لـ5 سنوات مقبلة".

وسيختتم بيرنلي موسمه غدا الاثنين باللعب على أرضه أمام كارديف سيتي، ومن المنتظر أن ينال درع المسابقة.

وقال آلان بيس رئيس نادي بيرنلي "نحن سعداء جدا أن فينسن وقع على عقد جديد. إنه الاختيار المناسب لرؤيتنا لتقدم نادي بيرنلي".

وأضاف "هو قائد استثنائي ووضع معايير أعلى من المعتاد وقاد نادينا إلى المستويات التي نريد الوصول إليها".

ودفع نجاح بيرنلي إلى جذب استثمار جديد من "جيه. جيه وات" النجم السابق في كرة القدم الأميركية وزوجته كيليا وات لاعبة المنتخب الأميركي لكرة القدم للسيدات سابقا.