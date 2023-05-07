باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي ومبابي يسجل هدفا غائبا منذ 20 شهرا

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه تروا 3-1 اليوم الأحد في الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم كيليان مبابي لباريس في الدقيقة الثامنة بضربة رأس من متابعة جيدة.

وبهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى 24 هدفا، وعزز صدارته لقائمة الهدافين.

وذكر تقرير فرنسي لصحيفة "ليكيب" أن مبابي لم يسجل برأسه في الدوري الفرنسي منذ الفوز على ريمس في أغسطس/آب 2021، أي من نحو 20 شهرا.

وأضاف فيتور فيريرا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 83 سجل إكزافيه شافاليرين هدف تروا الوحيد، قبل أن يسجل فابيان رويز الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 86.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه لانس، في حين تجمد رصيد تروا عند 22 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير).