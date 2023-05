أرقام فلكية.. أعلى رواتب اللاعبين في 6 رياضات جماعية مختلفة

سلّط تقرير إسباني الضوء على أعلى الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون في 6 رياضات جماعية مختلفة، والتي تبدو أرقاما مذهلة.

واستعرضت صحيفة "ماركا" (marca) رواتب أعلى 10 لاعبين في رياضات كرة القدم الأميركية، كرة القدم، كرة السلة، البيسبول، هوكي الجليد، وأخيرا الفورمولا ون.

