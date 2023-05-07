شاهد.. أرسنال يهزم نيوكاسل ويبقى في صراع اللقب بالدوري الإنجليزي
تمسك أرسنال بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة اليوم الأحد.
ولو خسر أرسنال لتعرضت آماله في حصد اللقب لأول مرة منذ 2004 لضربة جديدة، لكنه سجل بواسطة مارتن أوديغارد وفابيان شار بطريق الخطأ في مرماه ليخرج بالانتصار الثمين.
⚽️🔥 أوديغارد يُشعل المباراة بهدف رائع في شباك نيوكاسل#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #نيوكاسل_آرسنال #PremierLeague pic.twitter.com/6EAlcEl2KK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2023
وسيطر نيوكاسل -الذي كان يتطلع لتعزيز موقعه في المركز الثالث، وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل- في بداية المباراة على اللعب، لكن أوديغارد منح التقدم للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة من البداية.
⚽️🥅 آرسنال يعزز تقدمه بهدف عكسي عن طريق فابيان شير#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #نيوكاسل_آرسنال#PremierLeague pic.twitter.com/zMxKG8TJRG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2023
وأرسل غابرييل مارتينيلي كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها شار مدافع نيوكاسل بطريق الخطأ في مرماه قبل 20 دقيقة من النهاية.
ولدى سيتي -الذي فاز في 10 مباريات متتالية في الدوري- 82 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 35 مباراة، وبقي نيوكاسل ثالثا وله 65 نقطة.
🥅 القائم يحرم نيوكاسل من افتتاح التسجيل في وقت مبكر#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #نيوكاسل_آرسنال #PremierLeague pic.twitter.com/lPIr6dBirL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2023