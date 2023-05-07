شاهد.. أرسنال يهزم نيوكاسل ويبقى في صراع اللقب بالدوري الإنجليزي

تمسك أرسنال بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد، ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة اليوم الأحد.

ولو خسر أرسنال لتعرضت آماله في حصد اللقب لأول مرة منذ 2004 لضربة جديدة، لكنه سجل بواسطة مارتن أوديغارد وفابيان شار بطريق الخطأ في مرماه ليخرج بالانتصار الثمين.

وسيطر نيوكاسل -الذي كان يتطلع لتعزيز موقعه في المركز الثالث، وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل- في بداية المباراة على اللعب، لكن أوديغارد منح التقدم للفريق الزائر بعد مرور 14 دقيقة من البداية.

وأرسل غابرييل مارتينيلي كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها شار مدافع نيوكاسل بطريق الخطأ في مرماه قبل 20 دقيقة من النهاية.

ولدى سيتي -الذي فاز في 10 مباريات متتالية في الدوري- 82 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 35 مباراة، وبقي نيوكاسل ثالثا وله 65 نقطة.