يتصدرها مانشستر يونايتد.. أغلى 50 ناديا لكرة القدم في العالم

كشفت شركة متخصصة في إحصائيات موارد الأندية عن قائمة تضم أغلى 50 ناديا لكرة القدم من ناحية القيمة السوقية على مستوى العالم.

وتصدّر مانشستر يونايتد الإنجليزي هذه القائمة، إذ بلغت قيمته 5.95 مليارات دولار، وضمن القائمة 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المراكز العشرة الأولى.

ووفق شركة "سبورتيفو" (Sportico) فإن مانشستر يونايتد وصل إلى هذه القيمة بفضل حصوله على عوائد مالية بقيمة 776 مليون دولار، خلال موسم 2021-2022.

In the 50 most valuable soccer clubs in the world: 1️⃣ @ManUtd is 145 years old

3️⃣@FCBarcelona is 124 years old

2️⃣@realmadrid is 121 years old

1️⃣6️⃣@LAFC is six years old Full rationale and numbers: https://t.co/yVfyVtrf2O pic.twitter.com/ojsYryvJuW — Sportico (@Sportico) May 3, 2023

واعتمدت الشركة في بياناتها على حساب إيرادات كل ناد، بالنظر إلى البيانات المالية المتاحة للجمهور، وبيانات موقع "دوليتس فوتبول ماني ليغ" (Deloitte’s Football Money League).

وحلّ الغريمان الكبيران في كرة القدم الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الثاني والثالث بالقائمة على التوالي، رغم معاناة الثاني من أزمات مالية كبيرة، فيما شملت 18 ناديا من الولايات المتحدة.

قائمة أغلى 50 ناديا في العالم:

1- مانشستر يونايتد: 5.95 مليارات دولار.

2- ريال مدريد: 5.23 مليارات دولار.

3- برشلونة: 4.95 مليارات دولار.

4- ليفربول: 4.71 مليارات دولار.

5- بايرن ميونخ: 4.46 مليارات دولار.

6- مانشستر سيتي: 4.43 مليارات دولار.

7- أرسنال: 3.6 مليارات دولار.

8- تشلسي: 3.47 مليارات دولار.

9- باريس سان جيرمان: 3.41 مليارات دولار.

10- توتنهام هوتسبير: 3.19 مليارات دولار.

11- يوفنتوس: 1.73 مليار دولار.

12- بوروسيا دورتموند: 1.61 مليار دولار.

13- أتلتيكو مدريد: 1.56 مليار دولار.

14- إي سي ميلان: 1.2 مليار دولار.

15- إنتر ميلان: 1.11 مليار دولار.

16- لوس أنجلوس إف سي: 900 مليون دولار.

17- لوس أنجلوس غالاكسي: 865 مليون دولار.

18- أتالانتا يونايتد: 855 مليون دولار.

19- ليون: 825 مليون دولار.

20- روما: 765 مليون دولار.

21- أميركا كلوب 735 مليون دولار.

22- سياتل ساوندرز: 725 مليون دولار

23- أياكس أمستردام: 710 ملايين دولار.

24- تورونتو إف سي: 705 ملايين دولار.

25- دي سي يونايتد: 700 مليون دولار.

26- غوادالاخارا: 695 مليون دولار.

27- نيويورك سيتي: 690 مليون دولار.

28- نابولي: 690 مليون دولار.

29- بورتلاند تيمبزر: 685 مليون دولار.

30- ويستهام يونايتد: 665 مليون دولار.

31- بنفيكا: 640 مليون دولار.

32- أوستون إف سي: 630 مليون دولار.

33- لايبزيغ: 610 ملايين دولار.

34- إيفرتون: 600 مليون دولار.

35- بورتو: 590 مليون دولار.

36- أتالانتا: 585 مليون دولار.

37- إنتر ميامي: 858 مليون دولار.

38- سبورتنغ كانساس سيتي: 757 مليون دولار.

39- آينتراخت فرانفكورت: 757 مليون دولار.

40- شارلوت إف سي: 570 مليون دولار.

41- مينيسوتا يونايتد: 565 مليون دولار.

42- كولومبوس كرو: 560 مليون دولار.

43- فيلادلفيا يونيون: 555 مليون دولار.

44- سينسيناتي إف سي: 550 مليون دولار.

45- ليستر سيتي: 545 مليون دولار.

46- فلامنغو: 540 مليون دولار.

47- شيكاغو فاير: 535 مليون دولار.

48- إشبيلية: 535 مليون دولار.

49- لاتسيو: 530 مليون دولار.

50- نيويورك ريد بولز: 525 مليون دولار.