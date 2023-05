يتصدرها مانشستر يونايتد.. أغلى 50 ناديا لكرة القدم في العالم

كشفت شركة متخصصة في إحصائيات موارد الأندية عن قائمة تضم أغلى 50 ناديا لكرة القدم من ناحية القيمة السوقية على مستوى العالم.

وتصدّر مانشستر يونايتد الإنجليزي هذه القائمة، إذ بلغت قيمته 5.95 مليارات دولار، وضمن القائمة 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المراكز العشرة الأولى.

ووفق شركة "سبورتيفو" (Sportico) فإن مانشستر يونايتد وصل إلى هذه القيمة بفضل حصوله على عوائد مالية بقيمة 776 مليون دولار، خلال موسم 2021-2022.

