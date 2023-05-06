ناد إنجليزي يفشل في سداد الرواتب للمرة الخامسة هذا الموسم

أعلن نادي ويغان أثليتيك المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، أنه فشل في سداد الرواتب للمرة الخامسة هذا الموسم، بينما ينوي السداد على مدى هذا الأسبوع.

وقررت رابطة الأندية الإنجليزية في مارس/آذار خصم 3 نقاط من ويغان بسبب فشله في سداد الرواتب، كما تأخر عن السداد خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.

وقال ويغان في بيان "دفعنا رواتب العاملين يوم الجمعة، مع قرار السيد طلال الحماد رئيس النادي دفع رواتب أكبر عدد ممكن من العاملين، وفقا للموارد المتاحة".

وأضاف "سندفع رواتب جميع العاملين الآخرين، سواء من اللاعبين أو غير اللاعبين، في أقرب فرصة ممكنة… كل لاعبي الفريق الأول حصلوا على يوم إجازة من المران في ظل هذه الظروف الصعبة".

وقضى ويغان 8 مواسم في الدوري الممتاز قبل أن يهبط عام 2013، ونجح في نفس ذلك العام في إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتذيل ويغان دوري الدرجة الثانية، وسيهبط إلى الدرجة الثالثة في نهاية الموسم يوم الاثنين المقبل.