مانشستر سيتي يقطع خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على ليدز

قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-1 على ضيفه ليدز يونايتد المتعثر، اليوم السبت، في الجولة الـ35 للبريميرليغ.

ومنح إيلكاي غوندوغان التقدم لصاحب الأرض بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وبعد ذلك بـ8 دقائق أضاف الهدف الثاني بطريقة مشابهة بعد تمريرة من رياض محرز.

وأهدر اللاعب الألماني ركلة جزاء قبل 6 دقائق من النهاية، بعدما تركها له زميله إرلينغ هالاند.

وفي الدقيقة التالية قلّص البديل رودريغو الفارق لليدز ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة، لكن سيتي حافظ على تفوقه.

غوندوغان يسجل الهدف الثاني له في المباراة عن طريق تمريرة لرياض محرز#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_ليدز pic.twitter.com/hOOuatWoNE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2023

ورفع سيتي رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة متقدما بـ4 نقاط على أرسنال الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وأفسد سيتي الظهور الأول لمدرب ليدز الجديد سام ألاردايس الذي تولى المسؤولية بعد إقالة خابي جراسيا الأسبوع الماضي.

وبقي ليدز في المركز الـ17 برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على نوتنغهام فورست الذي يستضيف ساوثامبتون متذيل الترتيب يوم الاثنين.