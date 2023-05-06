في نهائي كأس الملك ضد أوساسونا.. ريال مدريد يسعى "لكسر لعنة" لازمته 30 عاما

يدخل نادي ريال مدريد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ساعيا إلى كسر عقدة لازمت الفريق 3 عقود في البطولة المحلية.

ويواجه ريال مدريد نظيره أوساسونا مساء اليوم السبت في نهائي كأس الملك، على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية، وعينه على اللقب العشرين في تاريخه.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية لكأس الملك لأول مرة منذ موسم 2013-2014، التي فاز فيها "الميرنغي" على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1.

ولن يكون ريال مدريد في مواجهة صعبة مع أوساسونا فقط، بل أيضا مع التاريخ، وفق صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، على اعتبار أن "الملكي" فشل في التتويج باللقب لمدة 30 عاما، أمام منافس آخر غير برشلونة.

وكان آخر مرة يظفر فيها ريال مدريد بكأس الملك ضد فريق غير برشلونة في موسم 1992-1993، عندما فاز على ريال سرقسطة 2-صفر بهدفي إيميليو بوتراغينيو وميكيل لاسا، تحت قيادة المدرب بنيتو فلورو.

بعد ذلك وصل ريال مدريد إلى المباراة النهائية 5 مرات، خسر 3 منها أمام ديبوتيفو لاكورونيا، وريال سرقسطة، وأتلتيكو مدريد، في حين فاز في اللقاءين الآخرين على برشلونة.

وأفسد ديبورتيفو احتفالات ريال مدريد بمئويته، وفاز عليه 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو، في نهائي موسم 2001-2002.

El Real Madrid pidió que la final de la Copa del Rey de 2002 se disputase en el Santiago Bernabéu el día que cumplía 100 años y se lo concedieron. El Deportivo de La Coruña acudió como 'invitado', ganó 2-1 y estropeó la fiesta. ¿Centenario? ¡CENTENARIAZO! pic.twitter.com/K2UJS0apLc — David Mosquera (@renaldinhos) March 6, 2023

في تلك المواجهة، تقدّم الفريق الضيف بهدفين عن طريق سيرخيو غزنزاليس ودييغو تريستان (5 و35)، لكن هدف راؤول غونزاليس (58) لم يشفع لريال مدريد بالعودة.

وفي مناسبة ثانية، لاقى ريال مدريد المصير نفسه لكن أمام منافس آخر هو ريال سرقسطة، وذلك في موسم 2003-2004.

فعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (منتجويك)، تقدّم ريال مدريد عن طريق ديفيد بيكهام (23)، لكن داني عدّل النتيجة بعد 4 دقائق، قبل أن يضع ديفيد فيا فريقه سرقسطة في المقدمة من علامة الجزاء قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

Montjüic, 17 de marzo de 2004. El Zaragoza de Víctor Muñoz le gana 3 a 2 al Real Madrid Galáctico de Carlos Queiroz con un gol de Luciano Galletti en el minuto 110 y se proclama campeón de la Copa del Rey por sexta vez en su historia. pic.twitter.com/CeFYxi03g2 — David Mosquera (@renaldinhos) March 17, 2023

وأدرك روبيرتو كارلوس التعادل لريال مدريد بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ثم فشل "الميرنغي" في استغلال النقص العددي في صفوف سرقسطة بعد طرد روبن كاني في الدقيقة 68.

ولحق غوتي بكاني في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول، ليخطف لوسيانو غاليتي هدف الفوز لسرقسطة في الدقيقة 111.

وتكرر سيناريو السقوط في النهائي وبالتحديد على سانتياغو برنابيو، وهذه المرة أمام الجار اللدود أتلتيكو مدريد في موسم 2012-2013.

ففي 17 مايو/أيار 2013، وضع كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد في المقدمة عند الدقيقة 14، قبل أن يعدّل دييغو كوستا النتيجة "للروخي بلانكوس" في النتيجة 35.

Atlético had gone 25 games and over 13 years without beating Real Madrid. They put that to an end by winning the Copa del Rey final in 2013 💪 (via @deportes_rtve)pic.twitter.com/0PJ3Ttozn2 — B/R Football (@brfootball) February 24, 2023

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين، تمكّن فيها جواو ميراندا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 98، علما بأن كريستيانو طُرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 114.

لكن ريال مدريد اعتلى منصة التتويج في مناسبتين بعدما خاض النهائي أمام الغريم برشلونة، ففاز في الأولى 1-صفر بهدف كريستيانو رونالدو في موسم 2010-2011، ثم كرر ذلك بنتيجة 2-1 بهدفي أنخيل دي ماريا وغاريث بيل بينما سجل للبارسا مارك بارترا في موسم 2013-2014، وأُقيم اللقاءان على ملعب مستايا.