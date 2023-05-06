شاهد.. صلاح يعزز آمال ليفربول في صراع المربع الذهبي ويحقق رقمين قياسيين جديدين ويعادل أسطورة الريدز

قاد محمد صلاح اليوم السبت فريقه ليفربول لفوز صعب على ضيفه برينتفورد 1-صفر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعزز النجم المصري سجل أرقامه القياسية التاريخية برقمين قياسيين جديدين، كما عادل أسطورة الريدز، وعزز آمال فريقه في دخول المربع الذهبي بمواصلة الضغط على غريمه مانشستر يونايتد في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبفوزه السادس على التوالي؛ رفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن يونايتد الذي خاض مباراتين أقل.

وبقي برنتفورد في المركز التاسع وله 50 نقطة.

وأشرك برينتفورد 5 مدافعين في محاولة للوقوف أمام هجمات ليفربول، لكن شباكه اهتزت في الدقيقة 13.

وحوّل فيرجيل فان دايك تمريرة فابينيو العرضية إلى صلاح ليحرز هدفه رقم 100 في أنفيلد.

🔝⚽️ محمد صلاح بهدفه اليوم أمام برينتفورد 👇 ▪️ أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يُسجل في 9 مباريات متتالية على أرضه في كل المسابقات. ▪️ وصل إلى هدفه رقم 186 مع ليفربول بجميع المسابقات معادلاً رقم الأسطورة جيرارد.#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول #PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/7RGdrHYAqB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2023

وانطلق برايان مبيمو في هجمة مرتدة وتفوق على فان دايك ليضع الكرة في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وهو ما أكده حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 40.

وأهدر داروين نونيز وكودي جاكبو فرصتين لليفربول، في حين سدد برينتفورد كرة واحدة على المرمى، ليصبح هدف صلاح كافيا لتحقيق الفوز.

أرقام صلاح القياسية

ورفع صلاح (30 عاما) رصيده إلى 314 هدفا خلال مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده، ليصبح أكثر لاعب مصري يسجل الأهداف في التاريخ، علما أن لديه العديد من السنوات للوصول لحصيلة لا تصدق ويصعب على أي لاعب بعده الوصول إليها.

وذكرت شبكة "أوبتا" -المتخصصة في أرقام وإحصاءات كرة القدم- أن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

وكان صلاح عادل حصيلة أهداف قائد منتخب مصر السابق حسام حسن، وفقا لتطبيق "فايف ستار فوتبول" المتخصص في الإحصاءات، بعد أن أحرز هدف فوز ليفربول على فولهام 1-صفر من ركلة جزاء الأربعاء الماضي.

محمد بالتخصص لتحقيق الانتصار 🎯👑pic.twitter.com/uxp0E7bWHm — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 3, 2023

كما سجل صلاح إنجازا جديدا بوصوله إلى 186 هدفا مع ليفربول منذ انتقاله عام 2017، ليعادل رقم القائد السابق وأسطورة الريدز ستيفن جيرارد (رغم خوض صلاح مباريات أقل منه تقدر بـ 408 مباراة حتى الآن)، ويتقاسم معه المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي التي يتصدرها إيان راش برصيد 346 هدفا.

ويتصدر قائد منتخب مصر قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 137 هدفا.

وسجل إنجازا آخر بتسجيله هدفه الثلاثين هذا الموسم ليصبح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 30 هدفًا أو أكثر في 3 مواسم متتالية.

وإلى جانب أهداف صلاح مع ليفربول، فقد سجل 34 هدفا مع روما و9 أهداف مع فيورنتينا وهدفين مع تشلسي و20 هدفا مع بازل السويسري، بالإضافة إلى 12 هدفا مع فريقه الأول المقاولون العرب، وأحرز أيضا 51 هدفا مع المنتخب المصري.