شاهد.. ثور هائج يقتحم الملعب ويهاجم اللاعبين قبل مباراة للرغبي في فرنسا

اقتحم ثور هائج أرضية الملعب قبل انطلاق مباراة للرغبي في "السوبرليغ" أمس الجمعة، من دون أن يتسبب في إيذاء أي من اللاعبين أو الحاضرين في المدرجات.

وأُجبر لاعبو كتالانز دراغونز على الركض بحثًا عن مخبأ بعد أن انفصل ثور خلال استعراض ضم 3 ثيران ما قبل مواجهة فريقهم في الدوري الممتاز مع سانت هيلينز.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن فكرة العرض هذه جاءت من مالك الفريق الفرنسي برنارد جواش، رئيس شركة معالجة اللحوم المحلية، للاحتفال بجودة لحوم البقر في المنطقة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اللحظة التي هاج فيها الثور وهرب من بين يدي مروضه الذي لم يستطع السيطرة عليه وسقط أرضا، ليدخل الثور أرضية الملعب ويركض بشكل عشوائي؛ مما جعل لاعبي كتالانز الذين كانوا يجرون الإحماءات للركض بعيدا عنه خوفا من أن يصيبهم.

وأظهر الفيديو أن الثور لم يؤذ أحدا وعاد في النهاية إلى مكانه من دون حدوث أي ضرر، لتستأنف المباراة لاحقا في ملعب "جيلبرت بروتوس" في بربينيان.

وفريق كتالانز دراغونز هو ناد فرنسي محترف للرغبي، وهو الوحيد الذي ينافس في "السوبرليغ" من خارج إنجلترا، حيث إن الدوري يضم 14 فريقا؛ 13 من بريطانيا بالإضافة إلى فريق فرنسي.

C'mon @IMG, surely Les Dracs get some grazing points for this?

And how about a medal for Catalan Media for getting so close to the action, stood on my toe that big fella before he went nuts 😖

❤️💛🐃 pic.twitter.com/So0Kt1VZym

— Catalan Media 🇨🇵 (@catalanmedia) May 6, 2023