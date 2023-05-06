شاهد.. ثور هائج يقتحم الملعب ويهاجم اللاعبين قبل مباراة للرغبي في فرنسا

اقتحم ثور هائج أرضية الملعب قبل انطلاق مباراة للرغبي في "السوبرليغ" أمس الجمعة، من دون أن يتسبب في إيذاء أي من اللاعبين أو الحاضرين في المدرجات.

وأُجبر لاعبو كتالانز دراغونز على الركض بحثًا عن مخبأ بعد أن انفصل ثور خلال استعراض ضم 3 ثيران ما قبل مواجهة فريقهم في الدوري الممتاز مع سانت هيلينز.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن فكرة العرض هذه جاءت من مالك الفريق الفرنسي برنارد جواش، رئيس شركة معالجة اللحوم المحلية، للاحتفال بجودة لحوم البقر في المنطقة.

A bull escaped during a pre-match warm up before a @SuperLeague game tonight! 😳 pic.twitter.com/qUmUHToEit — SPORTbible (@sportbible) May 5, 2023

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اللحظة التي هاج فيها الثور وهرب من بين يدي مروضه الذي لم يستطع السيطرة عليه وسقط أرضا، ليدخل الثور أرضية الملعب ويركض بشكل عشوائي؛ مما جعل لاعبي كتالانز الذين كانوا يجرون الإحماءات للركض بعيدا عنه خوفا من أن يصيبهم.

وأظهر الفيديو أن الثور لم يؤذ أحدا وعاد في النهاية إلى مكانه من دون حدوث أي ضرر، لتستأنف المباراة لاحقا في ملعب "جيلبرت بروتوس" في بربينيان.

وفريق كتالانز دراغونز هو ناد فرنسي محترف للرغبي، وهو الوحيد الذي ينافس في "السوبرليغ" من خارج إنجلترا، حيث إن الدوري يضم 14 فريقا؛ 13 من بريطانيا بالإضافة إلى فريق فرنسي.