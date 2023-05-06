شالكه يسجل هدفا تاريخيا قاتلا في الدوري الألماني

ذكر موقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن الهدف الذي سجله ماريوس بولتر لفريق شالكه في الدقيقة 102 في المباراة التي فاز فيها على ماينز 3-2، أمس الجمعة، هو الهدف الأكثر تأخرا في توقيته بتاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا)، منذ تقديم مثل هذه البيانات في عام 1992.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة أن بولتر تغلب على الرقم السابق المسجل باسم لويس هولتبي لاعب هامبورغ، الذي سجل هدفه في الدقيقة 100 في عام 2017 أمام كولون.

وذكر موقع "أوبتا" للإحصاءات أن ركلة الجزاء نفذها بولتر في الدقيقة 101 و13 ثانية.

وتم احتساب ركلة الجزاء بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، كما أن اللعب استمر لمدة دقيقتين إضافيتين بعد اللعب. وكان الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الأساس هو 5 دقائق ولكن كانت هناك بعض التوقفات قبل مراجعة ركلة الجزاء.

وأرجع بولتر هدوء أعصابه إلى "التدريبات الكثيرة، كما أنها لم تكن ركلة الجزاء الأولى التي نفذها".

وكان هذا الانتصار هو الثاني لشالكه على التوالي، وحصد 3 نقاط مهمة في صراعه للابتعاد عن مراكز الهبوط.

يذكر أن شالكه تغلب على فيردر بريمن في الوقت بدل الضائع في الجولة الماضية.