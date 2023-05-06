الهلال السعودي يفقد لقبه الآسيوي أمام أوراوا الياباني بنيران صديقة

فقد نادي الهلال السعودي اليوم السبت لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارته 1-0 أمام نادي "أوراوا رد دياموندز" الياباني، صاحب الأرض في إياب الدور النهائي بمدينة سايتاما.

وجاءت هزيمة الهلال السعودي -بطل آسيا 4 مرات وحامل اللقب الموسم الماضي- بسبب هدف عكسي من أندريه كاريو، لاعب خط وسط الهلال، في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

وكان الهلال قد تعادل بهدف لمثله على أرضه الأسبوع الماضي، وخسر 2-1 في مجموع المباراتين أمام الفريق الياباني، الذي أحرز اللقب اليوم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2007 و2017.

وجاء تتويج أوراوا بسيناريو مماثل لما حدث قبل 6 سنوات، حيث تعادل مع الهلال ذهابا بهدف لكل منهما ثم فاز إيابا بهدف.

وقال عبد الله عطيف لاعب الهلال "نعتذر للجماهير. جمهورنا يستحق أكثر من ذلك، وقدر الله وما شاء فعل. كنا نستطيع أن نخرج بنتيجة أفضل في الشوط الأول. نعتذر للمشجعين وإن شاء الله نعوضهم في القادم".

وكان الهلال، الذي تفوق 3-0 على أوراوا في مجموع مباراتي نهائي دوري الأبطال في 2019، الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، وضغط من البداية واقترب من التسجيل عدة مرات، إحداها بفضل تسديدة قوية من كاريو -لاعب وسط بيرو- لكنها تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 42، لكن بعد الاستراحة سجل لاعب الهلال بطريق الخطأ في مرماه.

وضغط الهلال بكل قوة وفرض ضغطا هائلا على أوراوا خاصة في الدقائق الأخيرة، وكاد أوديون إيغالو أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 90، لكن الحارس شوساكو نيشيكاوا أنقذها بقدمه ببراعة.