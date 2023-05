هل يضم نيوكاسل رونالدو ونيمار؟ مدرب الفريق يجيب

أكد المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم إيدي هاو أنه سيتعين على فريقه الكشف عن نجوم المستقبل قبل أن يتصدروا عناوين الصحف، وذلك بعد أن استبعد التعاقد مع لاعبين من أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن نيوكاسل وجد نفسه في خضم تكهنات بأنه سيبرم صفقات بمبالغ ضخمة منذ أكمل تحالف أماندا ستافيلي -المدعوم من السعودية- صفقة الاستحواذ على النادي أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأنفق نيوكاسل -الذي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 80% من أسهمه- ما يزيد على 250 مليون جنيه إسترليني (314 مليون دولار) على اللاعبين الجدد في آخر 3 فترات للانتقالات، ولكن مؤخرا تم الترويج أن الفريق سينافس على ضم البرتغالي رونالدو والبرازيلي نيمار.

ولدى سؤاله عن احتمال قيام اللاعبين الأفضل في العالم باللعب لنيوكاسل يوما ما، قال هاو -الذي استشهد بأن قواعد اللعب المالي النظيف ستكون عاملا محددا لخطط النادي في تدعيمه بلاعبين- إنه "من الأفضل أن نكتشفهم قبل أن يظهروا على الساحة العالمية".

وأضاف "من الممكن ألا نستطيع تحمل نفقات هؤلاء اللاعبين (أي أمثال رونالدو ونيمار)، إذ إنهم الأفضل في العالم".

وأردف "لن نكون في وضع يسمح لنا بتحمل نفقات التعاقد معهم أو دفع رواتبهم، لذلك نحن في حاجة للذهاب لاختيار لاعبين أقل خبرة، بالبحث عنهم وهم صغار وتطويرهم ليصبحوا في صورة اللاعبين التي يمكن أن يكونوا عليها".

🗣 "They're both hugely valuable to us. I think both players have respected the healthy competition there is between each other."

Eddie Howe on Callum Wilson and Alexander Isak ⤵️

— Newcastle United FC (@NUFC) May 5, 2023