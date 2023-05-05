شاهد.. ميسي يعتذر لباريس سان جيرمان عقب قيامه برحلة للسعودية

اعتذر ليونيل ميسي لناديه باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم ولزملائه في الفريق اليوم الجمعة بعد إيقافه بسبب قيامه برحلة إلى السعودية، وغيابه عن حصة تدريبية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي أُوقف لمدة أسبوعين بعد رحلة لم يصرح له بها إلى السعودية عندما كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق بعد هزيمة متصدر دوري الدرجة الأولى 3-1 على أرضه أمام لوريان يوم الأحد الماضي.

وقال ميسي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، "اعتقدت بصدق أنني سأحصل على يوم إجازة بعد المباراة كما كان يحدث في الأسابيع السابقة. نظمت هذه الرحلة ولم أستطع إلغاءها، وقد كنت ألغيتها بالفعل من قبل".

وأضاف قائد الأرجنتين "أعتذر لزملائي وأنتظر ما يرغب النادي أن يفعله معي".

🎥شــــاهد | النجم الأرجنتيني 🇦🇷 ليونيل ميسي ينشر على حسابه الرسمي على موقع انستغرام اعتذارا لناديه باريس سان جيرمان @PSG_arab ولزملائه بعد ما حدث من جدل بسبب سفره إلى السعودية pic.twitter.com/aHZjHZzvQk — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 5, 2023

ومن المقرر أن يغيب عن المباراتين المقبلتين أمام تروا وعلى أرض سان جيرمان أمام أجاكسيو حيث يتطلع الفريق للحفاظ على تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وقال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، في وقت سابق اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، معلقا على قرار إيقاف ميسي "سنرى عندما يعود ليو، سنرى ما سيحدث. من الواضح أنه ستكون هناك مناقشات مع النادي بأكمله، ومع ليو بالطبع".

كريستوف غالتييه يتحدث عن خصمنا هذا الأحد 🎙️#ESTACPSG

pic.twitter.com/V6KE1L4wyF — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 5, 2023

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق 5 نقاط عن أولمبيك مرسيليا مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

وقال مصدر مقرب من قائد المنتخب الأرجنتيني لرويترز إن ميسي تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى الهلال السعودي الموسم المقبل.

وأصبح ميسي سفيرا للسياحة في السعودية منذ العام الماضي وزار جدة في مايو/أيار 2022.

وعاد ميسي في يناير/كانون الثاني ليلعب مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريق من كل نجوم الدوري السعودي، حيث واجه المنافس الكبير كريستيانو رونالدو.

لكن رامون دياز مدرب الهلال رفض الانخراط في مزاعم أن النادي السعودي يحاول التعاقد مع ميسي في ظل تركيز الفريق على مواجهته مع أوراوا رد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.