مبابي في الصدارة والشباب يهيمنون.. نجوم كرة القدم الأغلى في العالم

كشف آخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم عن احتفاظ النجم الفرنسي كيليان مبابي بصدارة قائمة اللاعبين الأغلى في العالم، وسط هيمنة النجوم الشباب على القائمة.

وتصدر مبابي قائمة اللاعبين الأغلى بقيمة وصلت إلى 180 مليون يورو، في قائمة ضمت 10 لاعبين تجاوزت قيمهم السوقية 100 مليون يورو.

وجاء المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني بقيمة 170 مليون يورو، مبتعدا بفارق كبير عن صاحبي المركز الثالث والرابع، لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام وجناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور بقيمة 120 مليون يورو لكل منهما.

وخلف بيلينغهام وفينيسيوس، جاء اللاعبون الشبان الثلاثة جمال موسيالا وبوكايو ساكا وفيل فودين بقيمة بلغت 110 ملايين يورو لكل لاعب.

وبالنسبة إلى أصحاب القيمة السوقية التي بلغت 100 مليون يورو، فتقدمهم نجم برشلونة الشاب بيدري، ومهاجم نابولي فيكتور أوسيمين، ومعهم لاعب وسط ريال مدريد المتألق هذا الموسم فيديريكو فالفيدري.

ويقدم اللاعبون المذكورون بهذه القائمة موسما استثنائيا مع مختلف أنديتهم في الدوريات الأوروبية الكبرى، وربما هذا ما رفع من قيمة لاعبين بشكل كبير مثل هالاند وبيلينغهام وموسيالا وساكا وغيرهم.