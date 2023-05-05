ليفربول يكشف عن قميصه الجديد الموسم المقبل وكلوب يوضح فرص التأهل لدوري أبطال أوروبا

في الوقت الذي كشف فيه الفريق عن قميصه للموسم المقبل 2023-2024، أوضح يورغن كلوب مدرب ليفربول مدى مساعدة صحوة الفريق الحالية في تأهله لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، متوقعا عدم تعثر مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع في مبارياته على أرضه.

وكشف الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر عن القميص الرسمي الجديد للفريق في الموسم المقبل من خلال العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تضم نجوم الفريق، والتي اتسمت بارتداء القمصان الجديدة التي لا تختلف كثيرا عن الحالية على بناطيل كلاسيكية قديمة.

الثلاثي الرائع في الكواليس 😅pic.twitter.com/Jit6Ndfj3n — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 5, 2023

وانتصر ليفربول في 5 مباريات متتالية ليتقدم للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة، لكن كلوب لا يتوقع أن يفقد منافسه نقاطا.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة الغد ضد برنتفورد صاحب المركز التاسع "الفرق الأخرى في مراكز أفضل بكثير وطالما أنها تفوز بالمباريات فليس لدينا فرصة. علينا إبقاء الفرق خلفنا. نملك 59 نقطة ويونايتد لديه 63، لذلك يمكننا حصد 71 نقطة كحد أقصى (في نهاية الموسم). يونايتد يحتاج 8 من 15 نقطة في 5 مباريات وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "لدينا ما يكفي لنفعله مع أنفسنا. غدا ستكون مباراة برنتفورد صعبة. يمكننا الهيمنة على المباراة بالكامل نظريا لكن يمكن أن تقتلك إحدى الكرات الثابتة".

الاستعدادات الكلاسيكية 👕 لحظات جلسة التصوير 🎞️ أسرار ما وراء الكواليس 🎬 استمتعوا بأبرز لقطات الإطلالة الأولى لقميصنا الأساسي الخاص بموسم 2023/24😍 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 5, 2023

ومع ذلك، قال كلوب إنهم سيضغطون بقوة في الفترة المتبقية من الموسم.

وقال "إذا ضغط أداؤنا على الفرق الأخرى التي ليست في أيدينا. الطريقة التي لعبت بها أندية المربع الذهبي هذا الموسم لا يبدو أن أيا منهم يخسر مباريات أكثر مما يفوز".

وأضاف "بالنسبة لنا الخطة أن ننهي الموسم بأعلى مستوى ممكن، وهذا يعني الآن المركز الخامس. يقاتل كل من أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير وبرنتفورد على المركز السادس من أجل ذلك وكذلك نحن".

ومن المتوقع أن يغادر جيمس ميلنر ليفربول بعد 8 سنوات في نهاية الموسم وأبدى كلوب مدى تقديره للاعب خط الوسط البالغ من العمر 37 عاما.

وعلق المدرب الألماني بقوله "إنه جزء لا يصدق من هذا الفريق وكنت أتمنى أن أعمل معه لفترة أطول. لن يتغير شيء. لا شيء في السنوات السبع والنصف الماضية والأشياء الإيجابية لم تكن لتحدث دون جيمس ميلنر".

وأشار كلوب إلى أنه سيتم تقييم حالة دييغو جوتا والقائد جوردان هندرسون قبل المباراة بينما يظل روبرتو فيرمينو غائبا.

وأوضح أن لاعب الوسط تياغو ألكانتارا من المتوقع أن يكون لائقا لفترة الإعداد قبل الموسم الجديد بعد خضوعه لجراحة في الفخذ.