حسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 الخميس، في ختام المرحلة الـ33 من البطولة، ليُنهي انتظارا دام 33 عاما.

ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية لحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990، إلى هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسمين، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل 5 مراحل من نهاية الموسم.

صافرة النهاية..#نابولي بطلاً للدوري الإيطالي لموسم 2022-2023

التعادل مع أودينيزي 1-1 يحسم لقب الاسكوديتو قبل نهاية المسابقة بخمس جولات لحظات جنون الجماهير.. للتاريخ#أودينيزي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zEYMaeMJap — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 4, 2023

وحقق نابولي ما فشل فيه بالمرحلة الماضية عندما عجز عن كسب النقاط الثلاث لحسم اللقب عقب خسارة مطارده المباشر لاتسيو أمام إنتر ميلان 1-3.

وكان نابولي بحاجة إلى التعادل فقط بعدما فاز لاتسيو على ضيفه ساسولو 2-0 أول أمس الأربعاء في افتتاح المرحلة.

وأنهى الفريق الجنوبي نابولي بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي انتظارا دام 33 عاما، وتحديدا منذ إنجازه مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، ووضع حدا لهيمنة فرق الشمال على لقب الدوري منذ ذلك الموسم.

وتوج سباليتي باللقب على أرض الفريق الذي أشرف على تدريبه مرتين في عام 2001 وبين 2002 و2005.

وبات سباليتي (64 عاما) أكبر مدرب يتوج بطلا لإيطاليا، محطما الرقم القياسي لماوريسيو ساري المتوج في 2020 مع يوفنتوس عن 61 عاما.

واستحق الفريق الجنوبي اللقب، فهو صاحب أفضل هجوم برصيد 69 هدفا، وأفضل خط دفاع حيث دخل مرماه 23 هدفا فقط، كما أنه يملك هداف البطولة حتى الآن أوسيمين صاحب 22 هدفا.