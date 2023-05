مورينيو يستعين بجهاز تسجيل لحماية نفسه من "أسوأ حكم"

لجأ البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي إلى حيلة غريبة من أجل حماية نفسه -أمس الأربعاء- خلال مباراة فريقه أمام مونزا، التي أدارها "أسوأ حكم" من وجهة نظره.

وسقط روما للمرة الثانية على التوالي في فخ التعادل، وهذه المرة أمام مضيفه مونزا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب يو باور ستاديوم، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، وأدارها الحكم دانيلي شيفي.

واعترف مورينيو -في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" (Football Italia) الإيطالي- بأنه حصّن نفسه بجهاز تسجيل داخلي، ليحمي نفسه من أي اتهامات أو إيقافات، بعدما علم بتعيين شيفي حكما للمباراة.

Jose Mourinho hid a microphone inside his shirt during Roma’s 1-1 draw against Monza last night in an attempt to ‘protect himself’ from the referee 😂

🗣️ “I am not stupid, I went to the game with a microphone and recorded everything from the moment I left the dressing room until… pic.twitter.com/J4N9DPw0yS

