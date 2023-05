كلوب يطلب السماح للمدربين بـ"تحدي" قرارات الحكام خلال مباريات كرة القدم

طالب يورغن كلوب مدرب ليفربول بالسماح للمدربين بـ"تحدي" قرارات الحكام خلال مباريات كرة القدم، على غرار ما يحدث في رياضات أخرى، وجاء ذلك في وقت يحقق فيه الاتحاد الإنجليزي في دفع المدرب الألماني لحكم مباراة فريقه الأخيرة ضد توتنهام في الدوري.

وقال كلوب -في تصريحات لمجلة "كيكر" (Kicker) الألمانية- إن فكرة تمكن المدرب من تحدي قرار الحكم بشكل رسمي خلال المباريات في حال الشك بوضع ما أعطت ثمارها في رياضات أخرى.

🗣 "I have no problems with any referees. Only you." 😡

Audio from Jurgen Klopp's confrontation with referee Paul Tierney after the game pic.twitter.com/jkcx4slwRk

— Football Daily (@footballdaily) December 19, 2021