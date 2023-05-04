كلوب يطلب السماح للمدربين بـ"تحدي" قرارات الحكام خلال مباريات كرة القدم

طالب يورغن كلوب مدرب ليفربول بالسماح للمدربين بـ"تحدي" قرارات الحكام خلال مباريات كرة القدم، على غرار ما يحدث في رياضات أخرى، وجاء ذلك في وقت يحقق فيه الاتحاد الإنجليزي في دفع المدرب الألماني لحكم مباراة فريقه الأخيرة ضد توتنهام في الدوري.

وقال كلوب -في تصريحات لمجلة "كيكر" (Kicker) الألمانية- إن فكرة تمكن المدرب من تحدي قرار الحكم بشكل رسمي خلال المباريات في حال الشك بوضع ما أعطت ثمارها في رياضات أخرى.

🗣 "I have no problems with any referees. Only you." 😡 Audio from Jurgen Klopp's confrontation with referee Paul Tierney after the game pic.twitter.com/jkcx4slwRk — Football Daily (@footballdaily) December 19, 2021

وأضاف أن "التحدي سيكون حلا لتفادي تعرض الفرق للظلم التحكيمي"، معتبرا تحدي قرار الحكم "فكرة مثيرة للاهتمام بالنسبة لكرة القدم".

ويرى كلوب أن "هناك عديدا من الأمثلة الجيدة على كيفية عمل تحدي قرار الحكام من أجل مراجعة لقطة ما"، قائلا "في لعبة الهوكي على سبيل المثال، أثبت التحدي جدارته منذ فترة طويلة".

ويسمح دوري كرة القدم الأميركية (NFL) للمدربين بتحدي قرارات الحكام في أثناء المباريات، على غرار دوري كرة السلة الأميركي (NBA) والرياضات الأخرى مثل دوري الرغبي، بينما يسمح في كرة المضرب للاعبين واللاعبات بمراجعة كرة ما للتأكد من أنها كانت خارج الملعب أو على الخط أو داخله.

ولكلوب تاريخ طويل مع الحكام، وآخر فصوله كان الأحد الماضي في الفوز المثير لليفربول على ضيفه توتنهام 4-3 في الدوري الممتاز على ملعب الأنفيلد، حيث تهجم على الحكم بول تييرني، مما دفع الاتحاد الإنجليزي للعبة إلى فتح تحقيق بحق المدرب الألماني.

وجاء حديث كلوب ردا على ما تعرض له فريقه السابق بوروسيا دورتموند يوم الجمعة الماضي أمام بوخوم إذ انتهت المباراة 1-1 في الدوري الألماني، مما تسبب في تنازل دورتموند عن صدارة الدوري الألماني.

ودفع دورتموند ثمن خطأ تحكيمي حرمه من ركلة جزاء وتسبب في تراجعه عن الصدارة لمصلحة غريمه بايرن ميونخ في الأمتار الأخيرة من الدوري الألماني.

في حادثة نادرة أقر كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني، بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء دورتموند خلال تعادله 1-1 مع مضيفه بوخوم في افتتاح منافسات المرحلة 30. برأيك هل سيكلف هدذا الخطأ دورتموند اللقب؟#الدوري_الألماني #دورتموند pic.twitter.com/RcFMssU00R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023

وأقرّ كل من الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم المعني -السبت الماضي- بخطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند أمام بوخوم، مما قد يكلفه اللقب في نهاية المطاف.

وتعرض مهاجم دورتموند كريم أديمي لخطأ قاس داخل المنطقة من الخلف بالقدمين من المدافع البرازيلي دانيلو سواريز عند منتصف الشوط الثاني، عندما كان الفريقان متعادلين بهدف لكل منهما.

لكن الحكم ساشا ستيغمان أشار إلى إكمال اللعب ولم يستعن بحكم الفيديو المساعد (فار).