شاهد.. فوز ليفربول ومانشستر سيتي وهالاند يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزا كبيرا 3-صفر على ضيفه ويستهام يونايتد، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة الجولة الـ28 للبريميرليغ.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، إلى 79 نقطة، ليعود مجددا للصدارة، التي فقدها أمس الثلاثاء، متقدما بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، علما بأن الفريق السماوي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى خسارته الـ18 في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب (الاتحاد)، افتتح ناثان آكي التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 50.

وكسر هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في مرمى ويستهام.

وحول المهاجم النرويجي تمريرة جاك جريليش إلى داخل المرمى في الدقيقة 70، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع آلان شيرر وآندي كول.

وعزز هالاند، الذي واصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 35 هدفا.

واختتم فيل فودين مهرجان أهداف مانشستر سيتي، بإحرازه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

ليفربول يفوز على فولهام

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، أحرز محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء ليحافظ على آمال ليفربول الضئيلة في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز 1-صفر على ضيفه فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 59 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب والذي خاض مباراتين أقل من نظيره القادم من منطقة مرسيسايد.

وبقي فولهام في المركز العاشر وله 45 نقطة.

وكانت أول فرصة في المباراة من نصيب فولهام لكن الحارس أليسون بيكر أبعد تسديدة كارلوس فينيسيوس إلى ركلة ركنية في الدقيقة 14.

وارتكب عيسى ديوب خطأ ليتأخر الفريق الضيف قبل ست دقائق من الاستراحة.

وأسقط ديوب المهاجم داروين نونيز ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها صلاح بنجاح في منتصف المرمى ليهز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في أنفيلد.

وكاد فولهام أن يدرك التعادل بواسطة فينيسيوس لكن أليسون أنقذ مرماه بثبات في الدقيقة 77.

وصمد ليفربول ليحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري.